Dòng người đông đúc, xuyên đêm ở bến xe miền Tây về quê đón tết

Mong giao thông không ùn ứ để về quê đón tết sớm

Khu vực phòng chờ chật kín người, nhiều gia đình mệt mỏi ngồi tựa lưng trên hàng ghế lúc nửa đêm, gật gù chờ đến giờ xuất bến để về quê ăn tết. Dù đã 2 giờ sáng, dòng người vẫn liên tục đổ về bến xe miền Tây. Hành khách ở đây chủ yếu là người dân đi các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ… Khu vực phòng chờ gần như chật kín chờ xe khởi hành.

Khu vực chờ xe tại bến xe miền Tây đông nghẹt người chờ xe dù cho đã gần 2 giờ sáng ẢNH: THÁI PHÚC

Tiếng loa phát thanh thông báo: "Mong hành khách thông cảm do tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và các tuyến về miền Tây kéo dài làm cho một số chuyến đi bị trễ hơn so với dự kiến", nhiều người lại ngồi chờ đợi trong uể oải.

Tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ lên xe về quê ăn tết ẢNH: THÁI PHÚC

Đào Thị Hạnh (26 tuổi), ngụ đường An Dương Vương, P.Bình Phú, TP.HCM, cho biết cả gia đình đã có mặt tại bến xe lúc 23 giờ và ngồi chờ đến rạng sáng để lên xe. “Gia đình tôi muốn đi sớm một chút để kịp về quê ăn tết. Ban ngày xe quá đông nên tôi chọn khởi hành vào buổi khuya cho đỡ chen chúc”, Hạnh chia sẻ.

Theo Hạnh, dù đã chủ động đến trước giờ xuất bến khoảng 4 tiếng đồng hồ, cô vẫn bất ngờ vì lượng hành khách đổ về quá đông. “Chuyến của tôi trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Theo lịch là 1 giờ sáng lên xe, nhưng gần 2 giờ xe vẫn chưa tới”, Hạnh nói.

Tay xách hành lý, tay bế con nhỏ, anh Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thái Sơn, P.Hạnh Thông, TP.HCM, quê Cà Mau, cho biết gia đình ra bến xe từ sớm vì dự đoán lượng khách tăng cao trong những ngày nghỉ tết. “Tôi nghĩ sẽ rất đông nên chọn đi giờ khuya và ra sớm hơn một chút để tìm chỗ ngồi. Nhưng đến nơi mới thấy người vẫn quá đông. Con thì quấy khóc vì ngột ngạt, hành lý lại nặng nên cũng khá mệt”, anh Bình chia sẻ.

Dù vất vả, anh Bình cho rằng đây là điều khó tránh trong dịp cao điểm những ngày cận tết. “Một năm về quê ăn tết có một lần nên ai cũng cố gắng sắp xếp, chịu cực một chút để được sum vầy với gia đình”, anh Bình nói.

Tay xách nách mang, nhiều người hào hứng về quê ăn tết lúc giữa đêm ẢNH: THÁI PHÚC

Ngồi chờ tại nhà xe Mỹ Duyên (tuyến Sóc Trăng - nay là TP.Cần Thơ), Thạch Tú Trinh, sinh viên Trường ĐH Gia Định, cho biết cô đặt vé chuyến 1 giờ sáng nên có mặt từ 23 giờ 30 để chờ xe. “Không khí đông đúc khiến mình vừa mệt vừa háo hức. Ai cũng mong được nhanh chóng về nhà để có một kỳ nghỉ tết trọn vẹn. Chờ đợi lúc nửa đêm có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân về tới quê là mọi mệt mỏi gần như tan biến”, Trinh chia sẻ.

Càng về khuya, lượng người đổ về khu vực bến xe miền Tây càng đông ẢNH: THÁI PHÚC



