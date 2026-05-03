Dòng người từ các tỉnh thành đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ dài

Theo ghi nhận của người viết, sáng 3.5, từ khoảng sau 7 giờ, nhiều chuyến xe liên tỉnh liên tục cập bến tại khu vực bến xe Ngã Tư Ga (P.An Phú Đông, Q.12 cũ, TP.HCM) Sau kỳ nghỉ dài. Bên trong bến, hành khách tay xách vali, hành lý nối nhau bước xuống xe, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Các chuyến xe từ các tỉnh miền Trung và miền Tây cập bến tại bến xe Ngã Tư Ga đưa sinh viên và người lao động quay trở lại TP.HCM ẢNH: TUẤN QUANG

Hành khách ngồi chờ tại điểm trả khách để đón xe công nghệ hoặc đi xe trung chuyển về trung tâm thành phố ẢNH: TUẤN QUANG

Đang đứng tại sảnh bến xe Ngã Tư Ga để chờ xe công nghệ đến chở về lại trọ, Bùi Thị Thanh Ngân, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết sáng nay đi xe khách từ Bình Phước đến TP.HCM để chuẩn bị đi học trở lại.

"Mình về quê từ ngày 28.4 đến ngày nghỉ cuối cùng thì quay lại TP.HCM để ổn định sinh hoạt trước trở lại giảng đường thường ngày", Ngân nói.

Cùng thời điểm, bãi trả khách tại bến xe miền Tây (P.An Lạc, TP.HCM) cũng dồn dập đón các chuyến xe từ Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang… đưa sinh viên và người lao động quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ ẢNH: TUẤN QUANG

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe, lực lượng bảo vệ túc trực, liên tục điều tiết và hướng dẫn phương tiện ra vào nhằm hạn chế ùn ứ tại bến xe.

Dù lượng khách tăng cao tại các bến xe, tình hình an ninh trật tự vẫn được kiểm soát ổn định để hành khách thuận tiện đón xe công nghệ trở về nhà.

Sau kỳ nghỉ kéo dài, nhiều người quay lại TP.HCM vào ngày 3.5 để làm việc ẢNH: TUẤN QUANG

Hoàng Nguyễn Vĩnh Nghi, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM, cho biết đã đón xe từ 4 giờ sáng tại Bình Phước để quay lại TP.HCM học tập và làm thêm. "Tối 30.4 mình mới đón xe về quê, nghỉ được 2 ngày. Sáng nay, mình vội vã đón xe khách từ Bình Phước đến TP.HCM quãng đường hơn 180km để quay lại nhịp sống thường nhật, vừa lên đi học vừa tất bật với công việc bán thời gian", Nghi nói.

Còn Võ Hoàng Minh Tấn (19 tuổi), đang làm công ty tại P.Bình Dương, cho biết khoảng 6 giờ sáng, mình chạy xe máy từ Kiên Giang, đi ngang qua TP.HCM để về lại phòng trọ ở P.Bình Dương, chuẩn bị cho ca làm việc vào ngày mai. "Mình đi qua cầu Bình Điền 1 khoảng 11 giờ 30, thấy có bóng râm bên đường nên tấp vào nghỉ ngơi, lấy sức rồi tiếp tục đi", Tấn nói.