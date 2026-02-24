Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dòng người xếp hàng dài chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng mùng 8 tết

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
24/02/2026 14:08 GMT+7

Mùng 8 tết, hàng trăm người xếp hàng dài, mang theo lễ vật gồm bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo... chờ làm lễ chuyển vận đầu năm ở chùa Ngọc Hoàng (TP.HCM).

Sáng 24.2 (mùng 8 tết), chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định, TP.HCM) đông kín người đến làm lễ chuyển vận đầu năm.

Người tham gia lễ chuyển vận đi theo vòng tròn được sắp xếp sẵn, nhiều người phải xếp hàng chờ mới được vào bên trong chính điện. Họ có mặt từ sáng sớm và bắt đầu đi 3 vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy.

Lễ vật đội trên đầu gồm bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo… Kết thúc 3 vòng, người dân xếp hàng theo thứ tự để trở lại chính điện, chờ đóng ấn lộc.

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 1.

Lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng được tổ chức vào mùng 8 và 14 tháng giêng hằng năm. Từ 7 giờ sáng, người dân đăng ký từ trước đến xếp hàng dự lễ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 2.

Lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng là nghi thức đặc biệt, lễ vật sẽ được người dân đội trên đầu, xếp hàng chờ tới lượt

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 3.

Chị Hải Anh (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết, đây là lần thứ 3 chị đến chùa Ngọc Hoàng để làm lễ chuyển vận. Năm mới, chị cầu mong may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 4.

Đến 11 giờ, dòng người vẫn nhích từng chút một chờ đến lượt vào làm lễ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 5.

Ngoài dự lễ chuyển vận, nhiều người dân, có cả du khách nước ngoài đến chùa Ngọc Hoàng để dâng hương, cầu an, may mắn đầu năm

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 6.

Một số người thắp nhang, cúng bái cầu may cho năm mới

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 7.

Một người dân cho biết, ngoài làm lễ, mang bánh trái tới dâng hương, bà còn mang theo áo quần của người thân trong nhà tới để xin dấu mộc, sau đó mang về mặc luôn trong ngày, mong cầu hoán đổi, giảm bớt tai ương trong năm

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dòng người đội nắng xếp hàng chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 8.

Sau khi làm lễ, người dân mua quà lưu niệm, vật phẩm để cầu may

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa do một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh dựng lên vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Trong chùa, ngoài các tượng Ngọc Hoàng, Thổ địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần, còn có tượng Phật.

Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên là Phước Hải Tự.

Khám phá thêm chủ đề

Chùa Ngọc Hoàng TP.HCM lễ chuyển vận Chùa Phước Hải
