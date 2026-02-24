Dòng người xếp hàng dài chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng mùng 8 tết

Sáng 24.2 (mùng 8 tết), chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định, TP.HCM) đông kín người đến làm lễ chuyển vận đầu năm.
Người tham gia lễ chuyển vận đi theo vòng tròn được sắp xếp sẵn, nhiều người phải xếp hàng chờ mới được vào bên trong chính điện. Họ có mặt từ sáng sớm và bắt đầu đi 3 vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy.
Lễ vật đội trên đầu gồm bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo… Kết thúc 3 vòng, người dân xếp hàng theo thứ tự để trở lại chính điện, chờ đóng ấn lộc.
Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa do một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh dựng lên vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Trong chùa, ngoài các tượng Ngọc Hoàng, Thổ địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần, còn có tượng Phật.
Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên là Phước Hải Tự.
Bình luận (0)