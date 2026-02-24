Dòng người xếp hàng dài chờ làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng mùng 8 tết

Sáng 24.2 (mùng 8 tết), chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định, TP.HCM) đông kín người đến làm lễ chuyển vận đầu năm.

Người tham gia lễ chuyển vận đi theo vòng tròn được sắp xếp sẵn, nhiều người phải xếp hàng chờ mới được vào bên trong chính điện. Họ có mặt từ sáng sớm và bắt đầu đi 3 vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy.

Lễ vật đội trên đầu gồm bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo… Kết thúc 3 vòng, người dân xếp hàng theo thứ tự để trở lại chính điện, chờ đóng ấn lộc.

Lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng được tổ chức vào mùng 8 và 14 tháng giêng hằng năm. Từ 7 giờ sáng, người dân đăng ký từ trước đến xếp hàng dự lễ ẢNH: DƯƠNG TRANG

Lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng là nghi thức đặc biệt, lễ vật sẽ được người dân đội trên đầu, xếp hàng chờ tới lượt ẢNH: DƯƠNG TRANG

Chị Hải Anh (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết, đây là lần thứ 3 chị đến chùa Ngọc Hoàng để làm lễ chuyển vận. Năm mới, chị cầu mong may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình ẢNH: DƯƠNG TRANG

Đến 11 giờ, dòng người vẫn nhích từng chút một chờ đến lượt vào làm lễ ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ngoài dự lễ chuyển vận, nhiều người dân, có cả du khách nước ngoài đến chùa Ngọc Hoàng để dâng hương, cầu an, may mắn đầu năm ẢNH: DƯƠNG TRANG

Một số người thắp nhang, cúng bái cầu may cho năm mới ẢNH: DƯƠNG TRANG

Một người dân cho biết, ngoài làm lễ, mang bánh trái tới dâng hương, bà còn mang theo áo quần của người thân trong nhà tới để xin dấu mộc, sau đó mang về mặc luôn trong ngày, mong cầu hoán đổi, giảm bớt tai ương trong năm ẢNH: DƯƠNG TRANG

Sau khi làm lễ, người dân mua quà lưu niệm, vật phẩm để cầu may ẢNH: DƯƠNG TRANG