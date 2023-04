Đông Nhi gợi nhớ thanh xuân trong MV kỷ niệm 15 năm ca hát

Đông Nhi khiến người hâm mộ phấn khích với ca khúc Người ôm pháo hoa NVCC

Tối 21.4, Đông Nhi chính thức trình làng MV Người ôm pháo hoa hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Ở dự án lần này, Đông Nhi không hé lộ quá nhiều hình ảnh trước khi ra mắt, thay vào đó, cô muốn khiến khán giả của mình bất ngờ với một sản phẩm đong đầy cảm xúc.

Có thể nói, MV kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi đã gợi nhớ cho người hâm mộ về giai đoạn bà xã của Ông Cao Thắng nổi đình đám với những bản hit như Khóc, 30 ngày yêu, Bối rối, Cho em một lần yêu... Đặc biệt, ca khúc này còn lồng ghép câu hát nổi tiếng "I'm in love with you" trong bản hit Ngọt ngào vào phần rap. Được biết, đây cũng là chủ đích của DTAP, họ muốn mang lại hình ảnh của một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ" trong âm nhạc cũng như gợi lại ký ức thanh xuân cho khán giả thế hệ 8X, 9X.

DTAP tiết lộ Đông Nhi chính là người "truyền lửa" cho họ trên con đường hoạt động nghệ thuật NVCC

MV đơn giản nhưng ánh sáng mang lại hiệu ứng khá tốt cho Đông Nhi NVCC

Ngoài ra, trong dự án lần này, Đông Nhi cũng xây dựng bối cảnh đơn giản. Giọng ca sinh năm 1988 chỉ đứng trên một bục nhỏ và hát với dàn nhạc giao hưởng. Điều này cũng giúp khán giả tập trung vào giọng hát mà không bị phân tâm bởi những yếu tố khác. Tuy vậy, chủ nhân hit Vì ai vì anh cùng đạo diễn Phan Lên và giám đốc sáng tạo Alex Fox vẫn đầu tư khá kỹ vào phần ánh sáng để tạo nên không gian âm nhạc ấn tượng. Mặt khác, Đông Nhi còn tiết lộ ca khúc chỉ là dự án khởi động của cô trong năm 2023 và hứa hẹn rằng bản thân và DTAP sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ trong thời gian tới.

Sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Một số tài khoản bình luận: "Đây chính là giai điệu của những âm thanh xưa cũ, nhưng được biến tấu để hiện đại hơn", "Giai điệu vừa lạ vừa quen, vừa hoài niệm lại vừa hiện đại", "Cảm ơn chị đã cho em quay lại với những năm tháng đầu tiên bắt đầu nghe nhạc của chị và mê chị từ những bài hit đầu đời", "Nổi da gà luôn, MV chỉ có một phân cảnh nên mình chú tâm vào giai điệu, lời bài hát và cách hát của Nhi"...