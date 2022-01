Dòng phụ của Omicron làm ca nhiễm tăng nhanh hơn, Anh đang nghiên cứu

Reuters đưa tin Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 21.1 đưa biến thể BA.2, một dòng phụ của Omicron (BA.1), vào danh sách cần nghiên cứu. Dù vậy, BA.2 vẫn chưa bị xem là biến thể đáng lo ngại.

“Bản chất của virus là tiến hóa và đột biến, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến ​​các biến thể mới xuất hiện”, tiến sĩ Meera Chand, giám đốc phụ trách sự cố tại UKHSA, cho biết.

"Việc liên tục giám sát trình tự gien cho phép chúng tôi phát hiện các biến thể mới và đánh giá liệu chúng có đáng chú ý hay không", bà Chand nói thêm.

Qua giải trình tự gien, Anh phát hiện 426 trường hợp mắc Covid-19 do biến thể BA.2 gây ra. UKHSA cho biết dù còn chưa chắc chắn về tầm quan trọng của những thay đổi trong bộ gien của virus, các phân tích ban đầu cho thấy BA.2 làm số ca nhiễm tăng nhanh hơn so với Omicron.

UKHSA cũng cho biết 40 quốc gia đã phát hiện ca nhiễm biến thể BA.2. Trong đó, nước phát hiện nhiều trường hợp nhất là Đan Mạch, tiếp theo là Ấn Độ, Anh, Thụy Điển và Singapore.





Biến thể BA.2 đang lây lan rất nhanh chóng tại Đan Mạch. Trong tuần cuối cùng của năm 2021, biến thể này chỉ gây ra 20% số ca Covid-19 mới. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 45% vào tuần thứ hai của năm 2022.

Nhà khoa học Anders Fomsgaard tại viện nghiên cứu Statens Serum Institut (SSI) ở Đan Mạch cho biết ông vẫn chưa có lời giải thích chính xác về sự lây lan nhanh chóng của BA.2. Ông Fomsgaard nói mình khá hoang mang nhưng không lo lắng.

“Biến thể này có thể kháng miễn dịch tốt hơn, giúp nó lây nhiễm nhiều hơn. Chúng tôi vẫn chưa biết rõ điều này", Đài truyền hình TV 2 dẫn lời ông Fomsgaard cho biết. Nhà khoa học này nói thêm rằng những người đã nhiễm Omicron có thể không được miễn dịch trước BA.2.

"Đây là một khả năng. Trong trường hợp đó, chúng ta phải chuẩn bị. Thực tế là chúng ta có thể thấy đến hai đỉnh dịch do 2 biến thể gây ra”, ông Fomsgaard cho biết.

Phân tích ban đầu do SSI thực hiện cho thấy số người phải nhập viện do nhiễm BA.2 vẫn tương tự với số người phải nhập do biến thể Omicron gây ra.