Dòng sông Đặng Thùy Trâm

Đọc cuốn nhật ký này, người ta mới hiểu vì sao chị Đặng Thùy Trâm có 2 cuốn nhật ký đã nổi tiếng toàn thế giới, 2 cuốn nhật ký được xuất bản năm 2005.

Tâm hồn người con gái Hà Nội ấy trong trẻo như giọt sương mai. Tình bạn, tình gia đình, tình yêu của chị Thùy Trâm thể hiện thắm thiết và chân thành tuyệt đối trong cuốn nhật ký thứ 3 này.

Xin hãy đọc một đoạn trong cuốn nhật ký đầu tiên ấy: “Mình thèm muốn được thấy trong cuộc đời những con người như thế. Mình muốn sống như họ, muốn vươn lên như những con người ấy. Phải làm việc vì nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao cho anh, phải quên mình trước những khó khăn tưởng như không vượt lên được.

Nhưng dù trong lúc nào cũng phải nghĩ rằng, phải làm cho bằng được nhiệm vụ. Họ làm việc say sưa, sống trong yêu thương và vô cùng thẳng thắn. Đừng vuốt ve nhau, chiều chuộng nhau nhiều quá, như thế có ích gì cho một người cần sống một cuộc sống vì mọi người.

Họ yêu nhau, thiết tha say đắm, sôi nổi và vô cùng chung thủy, những tình yêu rực sáng vì ý nghĩa cao đẹp và vì ngọn lửa nồng cháy trong tim họ. Hãy yêu như thế, đối xử với nhau như thế và làm việc như thế. Đó là những người cộng sản chân chính”.

Đó là con người tuyệt đối sống vì lý tưởng, sẵn sàng làm việc hết mình, sống hết mình, và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng.

Ảnh chân dung bác sĩ Đặng Thùy Trâm chụp năm 1965 ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Trong tình yêu, chị Thùy Trâm cũng đưa tình yêu lên thành một lý tưởng cao đẹp, yêu là biết vì nhau, nhưng tình yêu của mình không thể tách rời tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân mình.

Một thế hệ trong chiến tranh chống Mỹ đã sống và yêu như thế, mà chị Thùy Trâm là tấm gương trong sáng nhất, thủy chung nhất.

Nếu xem 3 cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm là 3 khúc đoạn của một dòng sông, thì đó là một dòng sông chảy mãi về một hướng, về biển. Dù phải qua những ghềnh thác nào, thì dòng sông ấy đều vượt lên, tràn lên một cách thầm lặng nhưng quyết liệt.

Kỷ niệm ngày chị Đặng Thùy Trâm hy sinh, tỉnh Quảng Ngãi đã có một quyết định rất sáng suốt: đặt tên “xã Đặng Thùy Trâm” cho 2 xã ở Ba Tơ vừa được sáp nhập.

Chúng ta biết, theo phong tục của những làng quê Việt Nam từ xa xưa, những người được gọi là “tiền hiền”, những người có công với làng xã sẽ được nhân dân lấy tên họ đặt cho làng xã mình.

Giờ đây, chị Thùy Trâm đã trở thành một bậc tiền hiền như vậy, một người có công khai phá tình yêu nhân dân, yêu Tổ quốc, yêu quê hương, người đã hy sinh vì những tình yêu cao cả ấy.

Và tôi nghĩ, tôi mong, biết đâu, dòng sông Liêng chảy qua Ba Tơ vào một lúc nào đó sẽ mang tên là “dòng sông Đặng Thùy Trâm”. Có đất thì phải có sông, vì dòng sông sẽ đắp bồi cho đất, dòng sông là hình ảnh đẹp nhất của một vùng đất. Dòng sông Đặng Thùy Trâm.

Đêm 18.6, trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 55 năm ngày chị Đặng Thùy Trâm hy sinh, một chương trình được cấu trúc, mở đầu bằng 3 ca khúc: Mơ thấy hòa bình (thơ Thanh Thảo, nhạc Văn Phượng) do nhạc sĩ Văn Phượng trình bày, ca khúc Ngọn lửa tuổi hai mươi của nhạc sĩ Thanh Bình do ca sĩ Thủy Tiên trình bày và ca khúc Thùy ơi! của nhạc sĩ Đình Thậm do tác giả tự trình bày.

Sau đó là vở kịch nói Đặng Thùy Trâm của đạo diễn Huy Thục dàn dựng và đoàn nghệ sĩ trẻ của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trình diễn đã được khán giả Quảng Ngãi hoan nghênh nhiệt liệt. Đêm văn nghệ diễn ra đầy cảm xúc.

Sáng 19.6, một cuộc tọa đàm về cuốn sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba do Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành diễn ra tại Trường cao đẳng Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) đã thu hút nhiều thành phần có chuyên môn cao tham dự. Trong buổi tọa đàm, dự án du lịch Đặng Thùy Trâm được chính thức đề xuất, và nhận được nhiều ý kiến tán thành.

Những hoạt động liên tục kỷ niệm 55 năm ngày chị Đặng Thùy Trâm hy sinh đã diễn ra tại Quảng Ngãi khiến giới trẻ Quảng Ngãi thấu hiểu, kính trọng và cảm phục người nữ anh hùng.

Đã có ý kiến rất tâm huyết về việc xây dựng một “điểm hội tụ tâm linh” ngay tại nơi chị Thùy Trâm ngã xuống, xây dựng hạ tầng du lịch để nơi này thu hút khách du lịch trẻ và khách du lịch tinh hoa.

Nhà nước đã phong danh hiệu anh hùng cho chị Thùy Trâm, nhưng nhân dân cũng đã phong thánh cho chị...