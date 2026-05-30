Đông Tây Barbershop: Hành trình từ tiệm tóc nhỏ đến hệ thống 150 chi nhánh toàn cầu

Tận tâm từ những điều giản dị

Anh Nguyễn Minh Thông (36 tuổi, TP.HCM) là khách hàng thân thiết của Đông Tây Barbershop nhiều năm qua. Anh kể vui rằng, vợ anh từng "cấm" chồng đến tiệm:"Cô ấy thắc mắc sao gần nhà có bao nhiêu tiệm mà tôi cứ đi gần chục cây số đến đúng một chỗ. Có lúc còn đùa rằng mình thích ai ở đó".

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cả nhà đưa con trai 6 tuổi đi cắt tóc. Cậu bé thích thú với ghế cắt tóc mô phỏng xe hơi, không gian nhiều cây xanh và tiếng piano du dương.

Còn với Minh Thông, điều giữ chân anh là tay nghề của những người thợ cùng quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn y khoa. "Vợ tôi tận mắt thấy quy trình rồi thì… hết ý kiến luôn", anh cười.

Không gian xanh cực "chill" tại Đông Tây Barbershop

Khác với hình dung quen thuộc về một tiệm tóc, Đông Tây tạo ra không gian thư giãn dành cho phái mạnh với cây xanh, bida, cờ vua, piano, quầy bar… cùng hệ sinh thái chăm sóc toàn diện từ cắt tóc, gội đầu thư giãn, massage mặt - vai gáy đến phục hồi tóc, chăm sóc cá nhân.

Dù theo đuổi phong cách lịch lãm, cá tính hay tối giản, khách hàng đều có thể tìm thấy "chất riêng" của mình tại đây.

Đội ngũ barber lành nghề sẵn sàng tư vấn, tạo kiểu tóc phù hợp với sở thích, phong cách riêng của từng khách hàng

Hành trình phủ sóng với hơn 150 chi nhánh

Đến năm 2026, Đông Tây Barbershop phát triển hơn 150 chi nhánh toàn cầu. Hệ thống hiện có 145 cửa hàng tại Việt Nam trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn đến TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ… cùng 5 cửa hàng quốc tế tại Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu và chuẩn bị mở rộng sang Mỹ.

Đông Tây Barbershop chi nhánh Trung Quốc

Không dừng ở đó, hệ thống còn vận hành 20 xe cắt tóc lưu động phục vụ thiện nguyện, 2 xe bus cắt tóc, 10 container sáng tạo và khoảng 30 cơ sở miễn phí dành cho học sinh, sinh viên, người khó khăn.

Đội ngũ thợ đến từ nhiều quốc gia, tạo nên môi trường đa văn hoá, đa phong cách. Những kiểu tóc hiện đại như Fade, Undercut hay Hair Tattoo được kết hợp giữa tinh thần châu Âu và nét nghề truyền thống Việt Nam.

Theo CEO Nguyễn Hoài Thanh, cái tên "Đông Tây" xuất phát từ mong muốn tạo nên một ngôi nhà chung, nơi những người làm nghề tóc từ nhiều nơi có thể cùng học hỏi và phát triển.

Từ cậu bé mưu sinh đến hành trình mang nghề Việt ra thế giới

Đằng sau hệ thống hơn 150 chi nhánh là câu chuyện của CEO Nguyễn Hoài Thanh. Năm 9 tuổi, anh một mình từ Đồng Nai lên Sài Gòn mưu sinh.

Anh từng ngủ dưới gầm cầu, làm đủ nghề và có thời điểm làm việc tới 18 tiếng mỗi ngày. Nghề tóc ban đầu chỉ là lựa chọn để tồn tại, nhưng sau này lại trở thành con đường thay đổi cuộc đời.

"Có những ngày tiệm đóng cửa lúc 9 giờ tối nhưng khách ghé hỏi còn cắt không, câu trả lời của tôi luôn là: "Còn, vào đi anh".

Bao năm đi làm, tôi chỉ nghỉ 1 - 2 ngày dịp tết. Tôi không có chiến lược gì lớn, chỉ nghĩ làm nghề thì làm cho trọn bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết", anh chia sẻ.

Có lẽ chính suy nghĩ giản dị ấy giúp Đông Tây giữ được lượng khách hàng lớn suốt nhiều năm.

Với anh Nguyễn Hoài Thanh, cắt tóc không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là một phần văn hóa Việt cần được giữ gìn và lan tỏa

Từ cửa hàng đầu tiên năm 2018, Đông Tây Barbershop từng bước vươn ra quốc tế, mang tinh hoa nghề Việt đi xa bằng chính đôi tay người thợ.

Làm nghề bằng trái tim, lan tỏa giá trị cộng đồng

Điều tạo nên khác biệt của Đông Tây Barbershop nằm ở triết lý phát triển: kinh doanh đi cùng trách nhiệm xã hội.

Hệ thống dành 15% lợi nhuận mỗi năm cho thiện nguyện, đào tạo nghề miễn phí cho người khó khăn, người khiếm thính và tổ chức hàng trăm đợt cắt tóc miễn phí tại trường học, bệnh viện và vùng sâu vùng xa.

Đông Tây trích một phần lớn lợi nhuận phục vụ công tác an sinh xã hội

Từ một người từng thiếu cơ hội, CEO Nguyễn Hoài Thanh đang xây dựng mô hình có thể tạo thêm cơ hội cho người khác.

Đông Tây Barbershop hôm nay không chỉ là hệ thống cắt tóc. Đó là câu chuyện của những người làm nghề bằng cả trái tim và niềm tin rằng sự tử tế luôn có chỗ đứng bền vững.

