Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái của Tóc Tiên khi bị xoi mói không gian riêng tư sau ly hôn

Lạc Xuân
Lạc Xuân
29/01/2026 20:06 GMT+7

Sau khi hình ảnh xuất hiện cùng Hoàng Touliver lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều đồn đoán, Tóc Tiên chính thức lên tiếng, khẳng định cả hai vẫn cư xử bình thường như anh em, bạn bè. Đồng thời, nữ ca sĩ mong truyền thông và khán giả tôn trọng sự riêng tư và không gian riêng của cả hai.

Động thái của Tóc Tiên khi bị soi mói đời tư sau khi ly hôn - Ảnh 1.

Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng không gian riêng tư sau khi ly hôn

Ảnh: FBNV

Tóc Tiên nói về mối quan hệ với Hoàng Touliver sau ly hôn 

Mới đây, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Tóc Tiên và Hoàng Touliver xuất hiện cùng nhau trước một ngôi nhà ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và bàn luận. Không ít khán giả còn đồn đoán cả hai "gương vỡ lại lành" sau thông báo ly hôn cách đây không lâu. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã có động thái đính chính. 

Thông qua trang cá nhân, Tóc Tiên lên tiếng chia sẻ mong khán giả và các đơn vị truyền thông có thể thấu hiểu tất cả nội dung cô từng chia sẻ trong lần thông báo ly hôn 2 tuần trước. Giọng ca Ngày mai cho biết sau khi dừng lại trong vai trò vợ chồng, cả hai vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết một cách đồng lòng, nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. "Quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô nhấn mạnh.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự tôn trọng riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai, bởi cô không muốn việc bước ra khỏi nhà trở thành nỗi sợ hãi.

Nữ ca sĩ cho biết cô và Hoàng Touliver vẫn cư xử với nhau “hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè” sau khi ly hôn

Ảnh: FBNV

Trước đó, hôm 17.1, ca sĩ Tóc Tiên thông báo với khán giả và truyền thông việc kết thúc hôn nhân với Hoàng Touliver. Cô chia sẻ: "Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ khẳng định việc dừng lại này hoàn toàn văn minh, tử tế, cô mong khán giả và các cơ quan truyền thông sẽ thấu hiểu, tôn trọng quyết định, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người trong cuộc.

Sau bài đăng của Tóc Tiên, Hoàng Touliver cũng có động thái xác nhận chuyện tan vỡ. Trên story cá nhân, anh đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ, kèm chia sẻ: "Gửi đến một chương tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi". 

Tuy nhiên, sau khi thông tin ly hôn được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver tan vỡ vì người thứ ba. Một số trang còn lan truyền thông tin về danh tính nhân vật nữ được cho là bạn gái mới của nam nhà sản xuất âm nhạc. Trước các đồn đoán này, đại diện SS Label - công ty quản lý của Hoàng Touliver đã lên tiếng phủ nhận. Phía SS Label khẳng định những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ, đồng thời cho biết đang tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền tin đồn thất thiệt.

