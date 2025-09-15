Động thái sẵn sàng đón nguồn vốn ngoại của Phát Đạt

Công ty con mới - cấu trúc ‘mở’ cho hợp tác

Thời gian qua, nhiều người trong giới tài chính - đầu tư nhận thấy hoạt động xúc tiến hợp tác quốc tế của Phát Đạt diễn ra rất nhộn nhịp. Phát Đạt được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có lợi thế nổi bật nhất hiện nay trong bối cảnh nguồn vốn ngoại đang đổ vào ngành bất động sản trong nước.

Thuận An 1 - dự án được kỳ vọng được triển khai với tốc độ cao sau cuộc hợp tác chiến lược với đối tác ngoại.

Thường sau khi ‘cân đo đong đếm’ kỹ lưỡng nhiều yếu tố của một doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư quốc tế sẽ ưa chuộng hợp tác qua mô hình công ty dự án, bởi sự minh bạch, dễ thẩm định và giảm thiểu rủi ro so với đầu tư trực tiếp vào công ty mẹ. Trong thực tiễn quốc tế, việc thành lập công ty dự án (SPV - Special Purpose Vehicle) là mô hình phổ biến để các doanh nghiệp bất động sản thu hút vốn.

Vì vậy, với việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, Phát Đạt được nhận định là đang áp dụng phương pháp trên để đón đối tác ngoại. Hơn nữa, đây còn là công đoạn cuối cùng của một thương vụ đã sẵn sàng ‘chốt đơn’.

Qua bước đi trên, Phát Đạt cũng cho thấy đang tiến hành công việc với tốc độ cao theo chuẩn mực hợp tác toàn cầu.

Khi tốc độ được xem là yếu tố sống còn

Nhiều người theo dõi diễn biến gần đây của Phát Đạt còn nhận định việc thành lập công ty con Thuận An 1 có thể không chỉ để thiết lập về cấu trúc, mà còn để rút ngắn thời gian triển khai dự án Thuận An 1. Với quy mô gần 6.000 căn hộ tại trung tâm phường Thuận Giao, có cự ly và địa thế tốt, phù hợp với xu hướng phát triển các đô thị vệ tinh quanh trung tâm TP.HCM, dự án này được đánh giá cao về tiềm năng tạo dòng doanh thu lớn trong tương lai gần. Đây chính là hấp lực rất mạnh mà nhiều nhà đầu tư nhạy bén muốn sớm nắm bắt.

Thuận An 1&2 có quy mô gần 6.000 căn hộ nhiều loại diện tích, được đánh giá là rất phù hợp với cư dân đô thị trẻ và xu hướng phát triển đô thị hiện nay.

Thị trường bất động sản trong nước đang diễn biến rất nhanh, các nhà đầu tư quốc tế cũng đang ráo riết tìm mục tiêu tốt để rót vốn nhằm chiếm lĩnh những cơ hội tốt nhất. Phát Đạt triển khai nhiều bước đi chứng tỏ đang quyết liệt đẩy nhanh tốc độ hoạt động, biến yếu tố này thành sức mạnh cạnh tranh và tối ưu hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trên phương diện thúc đẩy các nguồn đầu tư và doanh thu.

Định vị chiến lược và tầm nhìn bền vững

Phát Đạt thường được biết đến với lợi thế quỹ đất lớn và nguồn dự án dồi dào. Tuy nhiên, nhiều bước tiến gần đây cho thấy Công ty này không chỉ đi theo lối mòn mở rộng quỹ đất, mà có định hình chiến lược rõ ràng: chiếm lĩnh đô thị vệ tinh để tạo bàn đạp, đồng thời chuẩn bị tiến vào vùng lõi các đô thị lớn với những dự án mang tính biểu tượng. Kế hoạch này được triển khai theo triết lý ‘tốc độ đi cùng kỷ luật’, nghĩa là nhanh nhưng phải gắn với kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, Phát Đạt xác định ba trụ cột phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030 là tốc độ - hiệu quả - bền vững. Đây là định hướng phù hợp với xu hướng đầu tư toàn cầu, đặc biệt khi các tổ chức tài chính ngày càng coi trọng yếu tố ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

Một trong những tiêu chí của Phát Đạt trong phát triển dự án trên các đô thị vệ tinh là đáp ứng cao nhu cầu ở thực thông qua thiết kế sản phẩm và giá thành.

Một điểm nhấn quan trọng là tính cam kết của ban lãnh đạo Phát Đạt, đặc biệt là từ cá nhân Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt. Không ít lần, ông đã cho thấy tầm nhìn và năng lực bảo vệ giá trị của doanh nghiệp, đặt lợi ích tối ưu và dài hạn của doanh nghiệp trên lợi ích riêng. Cụ thể của cam kết này là những lần ông chủ động chuẩn bị nguồn tài chính cá nhân, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai kế hoạch kinh doanh của Phát Đạt trong những thời điểm mang tính bước ngoặc.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế cho biết tính cách lãnh đạo như vậy giúp họ củng cố niềm tin để xây dựng cơ hội hợp tác.

Do đó, từ góc nhìn chiến lược, việc lập công ty con Thuận An 1 của Phát Đạt đưa đến nhận định rằng doanh nghiệp này đã chính thức chuyển từ giai đoạn tái cấu trúc - chuẩn bị sang tăng tốc triển khai kinh doanh.