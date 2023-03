Đồng Tháp: Bắt giam bị can đốt xe buýt Phương Trang trị giá 1,8 tỉ đồng

Ngày 1.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Văn Nhìn (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Nhìn là người đốt xe buýt của Công ty CP xe khách Phương Trang.



Chiếc xe buýt của Công ty CP xe khách Phương Trang bị cháy khoảng 70% CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 48 phút sáng 11.1, Công an TP.Hồng Ngự nhận tin báo xảy ra vụ cháy xe buýt tại Bến xe TP.Hồng Ngự nên nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 45 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả của vụ cháy khiến chiếc xe buýt BS 50F - 001.76 trị giá 1,8 tỉ đồng của Công ty CP xe khách Phương Trang đang đỗ tại bến xe bị thiệt hại khoảng 70%.

Bị can Thái Văn Nhìn bị bắt tạm giam CACC

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên triển khai điều tra. Qua đó, công an xác định Thái Văn Nhìn là người đốt chiếc xe buýt nêu trên nên khởi tố, bắt tạm giam.