Đồng Tháp: Bắt giữ nghi phạm giết vợ hờ

Chiều 24.7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an H.Hồng Ngự vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Căn nhà xảy ra vụ án giết vợ hờ C.T.V

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Công an TT.Thường Thới Tiền (H.Hồng Ngự) nhận tin báo của người dân về vụ giết người xảy ra tại địa bàn, sau đó báo cho Công an H.Hồng Ngự khẩn trương đến hiện trường phối hợp điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hậu và chị P.T.T. (30 tuổi, ngụ tại địa phương) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà mẹ ruột chị T.

Hậu không có việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu nên hay xảy ra mâu thuẫn với chị T. Khoảng 1 tuần nay, gia đình chị T. không cho Hậu ngủ lại trong nhà.

Lúc 6 giờ ngày 24.7, Hậu ra chợ mua dao rồi leo rào vào nhà, gọi chị T. thức dậy để nói chuyện rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng và bụng chị T.

Người nhà nạn nhân phát hiện liền tri hô cùng người dân khống chế, bắt giữ Hậu, đồng thời báo tin đến cơ quan công an. Do vết thương quá nặng, chị T. tử vong tại Trung tâm Y tế H.Hồng Ngự.

Công an H.Hồng Ngự đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ án giết vợ hờ.