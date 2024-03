Đồng Tháp: Bắt giữ nghi phạm trộm chó

Tối 4.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an H.Thanh Bình vừa phát hiện, bắt giữ nghi phạm trộm chó ở nhiều địa phương của Đồng Tháp khi người này đang trên đường chở 11 con chó trộm được đến nơi tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng 2 giờ ngày 4.3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an H.Thanh Bình phối hợp Công an xã Bình Thành tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực dân cư thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Thành, H.Thanh Bình. Tổ tuần tra phát hiện Trần Thanh Trung (23 tuổi, ngụ TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình) và một thanh niên chưa rõ lai lịch có điều khiển xe máy chở 1 túi ni lông đen có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an H.Thanh Bình phát hiện bên trong túi có 11 chú chó đã chết với tổng trọng lượng 137,5 kg. Đồng thời phát hiện trên xe máy của Trung nhiều tang vật có liên quan dùng để trộm chó, gồm: 1 bình xịt hơi cay, 1 súng tự chế bằng gỗ để bắn chĩa, 1 bộ dụng cụ kích điện có dây điện nối với 1 chĩa gỗ có gắn mũi bằng kim loại và 1 bình ắc quy…

Tang vật mà Trung và đồng bọn dùng để trộm chó CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc, Trung khai nhận 11 chú chó trên do Trung cùng đồng bọn trộm dọc trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn từ xã An Long (H.Tam Nông) đến TX.Hồng Ngự. Trên đường mang đến địa điểm tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an H.Thanh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm chó kể trên.