Đồng Tháp: Bắt thêm bị can liên quan nhóm lừa đảo hơn 21 tỉ đồng

Ngày 22.10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Phi Hùng (45 tuổi, ngụ khóm Mỹ Hưng, P.3, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Tháp, Võ Phi Hùng có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng tiền bán nền tái định cư giá rẻ do Nguyễn Thị Tốt (62 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) thực hiện. Bị can Tốt đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 1.2021.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt giữ Võ Phi Hùng do có hành vi giúp sức cho Tốt bằng cách đưa ra thông tin giả về việc mua được nhiều nền nhà tái định cư giá rẻ tại TP.Cao Lãnh và đang làm thủ tục cấp giấy tờ đất để các bị hại tin tưởng đưa tiền mua nền nhà, rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.





Hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.