Đồng Tháp bứt phá để trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế

Hiện thực hóa khát vọng vươn lên

Sau sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp đang có nhiều dư địa phát triển. Từ đó, tỉnh đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm 2025 đạt mức tăng trưởng từ 8,8% trở lên nhằm tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 9,2 tỉ USD; tổng thu ngân sách nhà nước ước 20.685 tỉ đồng và huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 85.500 tỉ đồng trở lên.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) tìm hiểu quy trình sản xuất của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Các chỉ tiêu, mục tiêu vừa nêu là áp lực, nhưng cũng là động lực để Đồng Tháp chuyển mình mạnh mẽ. Do đó, tỉnh đang nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát huy vai trò động lực của công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và đặc biệt là các động lực phát triển mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo và kinh tế tri thức.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ 2 từ trái qua) trong chuyến khảo sát tại KCN Gia Thuận 2 ẢNH: TRẦN NGỌC

Xác định việc thu hút vốn đầu tư xã hội là khâu đột phá để phát triển, Đồng Tháp quyết tâm cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để làm "chìa khóa" cho tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục và minh bạch quy trình đầu tư để mời gọi nhà đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh: công nghiệp chế biến nông sản, hạ tầng thương mại - dịch vụ - du lịch, logistics và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại UBND xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Để cụ thể hóa quyết tâm này, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường làm việc trực tiếp tại cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết vướng mắc thay vì chỉ dừng ở các văn bản hành chính. Đây là bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin xã hội.

Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Đồng Tháp đã được khởi công xây dựng trong năm 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Tỉnh yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, tuyệt đối tránh chậm trễ, trì trệ trong xử lý công việc. Chính quyền phải thật sự đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, để mọi nguồn lực đều được phát huy tối đa cho tăng trưởng".

Giải ngân vốn đầu tư công - tháo gỡ "điểm nghẽn"

Xác định đầu tư công là đòn bẩy quan trọng để phục hồi và bứt phá phát triển, Đồng Tháp yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo các dự án triển khai đúng hạn, nhằm đạt tỷ lệ giải ngân 100% vào cuối năm. Điều đó, sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng và kích thích mạnh mẽ nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư tư nhân của tỉnh còn hạn chế.

Nền kinh tế xanh đang được Đồng Tháp quan tâm thực hiện ẢNH: TRẦN NGỌC

Thống kê 8 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đồng Tháp tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 164.300 tỉ đồng, tăng 9,6%. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 6,137 tỉ USD, tăng 2,7%; toàn tỉnh đón gần 4,7 triệu lượt khách du lịch, đạt 64,3% kế hoạch năm, với tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỉ đồng. Đây là tín hiệu khả quan, cho thấy kinh tế đang phục hồi và phát triển tốt, tạo đà để đạt các mục tiêu cuối năm và góp phần để Đồng Tháp khẳng định vị thế mới.

Tham quan cánh đồng hoa hoàng đầu ấn tại Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức 2 con số, đưa tỉnh trở thành địa phương có nền kinh tế hiện đại, năng động và cạnh tranh cao trong vùng ĐBSCL. Tỉnh đang quyết tâm, sáng tạo, đoàn kết và hành động quyết liệt để biến khát vọng phát triển thành hiện thực.