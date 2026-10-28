Đồng Tháp cảnh báo bẫy mua bán người núp bóng ‘việc nhẹ, lương cao’

Cảnh giác những chiếc bẫy trên mạng

Từ những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đến các mối quan hệ tình cảm qua mạng, tội phạm mua bán người đang sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân. Không chỉ phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, thanh niên, sinh viên và người lao động cũng có thể trở thành mục tiêu nếu thiếu cảnh giác.

Nếu trước đây, các đối tượng thường lợi dụng mối quan hệ quen biết, họ hàng hoặc môi giới trực tiếp thì nay, không gian mạng trở thành công cụ để tiếp cận nạn nhân nhanh chóng. Sau khi tạo lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân nhận việc, xuất cảnh hoặc tham gia những mối quan hệ không rõ ràng, rồi tìm cách khống chế, bóc lột sức lao động, cưỡng bức làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến hoặc ép buộc hoạt động mại dâm.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng chức năng tiếp nhận, phối hợp điều tra 2 vụ với 2 bị can liên quan đến hành vi mua bán người bằng thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao", giảm 1 vụ so với giai đoạn 2016 - 2020. Công an tỉnh cũng tiếp nhận, xác minh 5 tin phản ánh từ gia đình có người thân nghi bị lừa sang Campuchia làm việc, qua đó hướng dẫn 6 công dân tự giải cứu, trở về địa phương an toàn.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp chia sẻ những thông tin hữu ích về tội phạm mua bán người và tham gia mạng xã hội an toàn, lành mạnh ẢNH: THANH THẢO

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp chưa ghi nhận tình hình liên quan đến tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phối hợp tiếp nhận 18 đợt, với hàng trăm công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước bạn trục xuất, bàn giao về nước. Trong đó, 37 người bị khởi tố về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 51 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính do qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

Trước nguy cơ này, Công an tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo, nhất là những lời mời làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao nhưng không có hợp đồng rõ ràng, không xác minh được đơn vị tuyển dụng hoặc yêu cầu xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh Đồng Tháp và Bộ Công an tuyên truyền công tác phòng chống mua bán người ẢNH: THANH THẢO

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ

Trong năm học 2026 - 2027, Công an Đồng Tháp phối hợp 3 cơ sở giáo dục và Tỉnh đoàn phát động chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương", thu hút gần 5.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, lực lượng công an kêu gọi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Học sinh được hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ trực tuyến, như người lạ cố tình tạo sự thân thiết quá nhanh, yêu cầu giữ bí mật với gia đình, dụ dỗ cung cấp thông tin hoặc hình ảnh riêng tư để đe dọa, khống chế.

Nguyễn Hoàng Vủ, sinh viên Trường đại học Đồng Tháp, cho biết chương trình giúp em nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, tránh truy cập ứng dụng, phần mềm không rõ nguồn gốc và cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội. Em cũng sẽ chia sẻ kiến thức đã tiếp thu với người thân, bạn bè để cùng phòng tránh rủi ro.

Trong tháng 10.2026, Công an Đồng Tháp tiếp tục phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Trường đại học Đồng Tháp, Trường cao đẳng Tiền Giang và UBND xã Tân Hồng tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người, thu hút hơn 1.100 học sinh, sinh viên, giảng viên và người dân.

Thông qua 2 chuyên đề về nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người và cảnh giác trước những phút thiếu thận trọng, lực lượng chức năng cảnh báo nguy cơ từ bẫy tình cảm trên mạng, lời mời lao động, du học giá rẻ, thủ tục nhanh gọn.

Nhiều trường hợp lao động bất hợp pháp ở Campuchia bị trục xuất về nước ẢNH: THANH THẢO

Đáng chú ý, Phòng An ninh mạng cảnh báo thủ đoạn "bắt cóc online", trong đó các đối tượng có thể sử dụng công nghệ giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, khống chế nạn nhân, buộc họ làm theo chỉ dẫn hoặc khiến gia đình tin rằng người thân bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền. Người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu đáng ngờ và không tự cô lập bản thân theo hướng dẫn của người lạ.

Công an Đồng Tháp khuyến cáo khi nghi ngờ bị dụ dỗ, đe dọa hoặc khống chế, người dân cần dừng trao đổi, không tiếp tục làm theo yêu cầu, lưu giữ tin nhắn và bằng chứng, đồng thời báo cho người thân hoặc cơ quan chức năng. Khi phát hiện nguy cơ mua bán người, người dân có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, số khẩn cấp 113 hoặc liên hệ công an gần nhất; đồng thời gửi thông tin qua mục Tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.

Theo Công an Đồng Tháp, mỗi người cần chủ động kiểm chứng thông tin, cảnh giác với những lời hứa hẹn bất thường và kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng và lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn tội phạm mua bán người, bảo vệ an toàn cho người dân.