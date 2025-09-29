Đồng Tháp đột phá trong nông nghiệp, hướng đến phát triển nhanh và bền vững

Chủ trương này không chỉ khai thác thế mạnh vốn có của Đồng Tháp, mà còn mở ra hướng đi mới, gắn với chuỗi giá trị, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, thăm nông dân làng hoa Sa Đéc ẢNH: TRẦN NGỌC

Từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Điểm nổi bật trong phát triển nông nghiệp của Đồng Tháp là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông dân. Nông nghiệp của tỉnh không còn đi theo lối mòn sản xuất nhỏ lẻ, mà tập trung xây dựng chuỗi liên kết; trong đó nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền đồng hành cùng nhau. Cách làm này giúp nông dân không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn tham gia hưởng lợi từ chuỗi giá trị. Đồng Tháp trở thành địa phương đi đầu trong việc khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, động lực của doanh nghiệp và sự kiến tạo của chính quyền.

Việc phát triển lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành vùng nguyên liệu lớn để nhiều doanh nghiệp tại Đồng Tháp đầu tư nhà máy công nghiệp chế biến ẢNH: TRẦN NGỌC

Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Đề án "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, hình thành vùng sản xuất lúa 2 vụ/năm/". Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa kiểng, cây ăn trái, nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hiện đại, an toàn, hữu cơ, dần đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường ngoài nước. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, công nghiệp, chủ động phòng, chống dịch bệnh…

Những chuyển biến tích cực nêu trên giúp Đồng Tháp trở thành địa phương sản xuất lương thực trọng điểm của cả nước. Trong đó, các ngành hàng chủ lực gồm lúa gạo, trái cây, cá tra và hoa kiểng có sức cạnh tranh cao hơn, thị trường mở rộng hơn. Sản xuất cá tra, trái cây đứng đầu cả nước, lúa gạo, hoa kiểng trong nhóm dẫn đầu cả nước, vùng chuyên canh khóm đứng tốp đầu khu vực.

Đồng Tháp là vựa lúa lớn thứ 3 cả nước ẢNH: TRẦN NGỌC

Hình ảnh Đồng Tháp hôm nay không chỉ là những cánh đồng lúa, vườn xoài, ao cá, mà còn là những chuyến du lịch trải nghiệm, những sản phẩm chế biến sâu, những thương hiệu nông sản được quốc tế công nhận.

Đầu tư chế biến nâng tầm giá trị nông sản

Thành công trong nông nghiệp kéo theo nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển: thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch nông nghiệp. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch hợp lý, theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển mình mạnh mẽ từ một tỉnh thuần nông sang một tỉnh có nền kinh tế đa dạng, với sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh đã phát triển khá nhanh các khu, cụm công nghiệp, thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Giá trị sản xuất công nghiệp thuộc nhóm quy mô khá, giàu tiềm năng trong khu vực ĐBSCL, nhất là công nghiệp chế biến nông sản.

Sản phẩm cá tra của tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu sang 150 nước trên thế giới ẢNH: TRẦN NGỌC

Đến nay, Đồng Tháp đã thu hút nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giúp sản phẩm không còn phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Điển hình là lúa gạo được tập trung nâng chất lượng hạt gạo, giúp gạo Đồng Tháp có mặt tại nhiều thị trường xuất khẩu khó tính. Nhiều loại trái cây như xoài, nhãn, vú sữa, sầu riêng được cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc... Cá tra Đồng Tháp xuất khẩu sang thị trường của hơn 150 quốc gia. Hoa kiểng Sa Đéc không chỉ mang lại giá trị kinh tế, làng hoa còn trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, góp phần đưa thương hiệu nông sản Đồng Tháp vươn xa. Những kết quả đạt được cho thấy nông nghiệp chính là đòn bẩy đưa Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững.

Tiên phong phát triển nông nghiệp thông minh, sinh thái

Bước sang giai đoạn mới, Đồng Tháp đặt mục tiêu là tỉnh tiên phong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái. Vị trí của tỉnh hiện nay được xem là cửa ngõ vùng ĐBSCL trên đất liền, với diện tích gần 6.000 km2, hơn 4,2 triệu dân, không gian phát triển trải dài từ biên giới giáp với Campuchia, nơi đầu nguồn sông Tiền đến tận biển Đông. Không gian kinh tế rộng lớn hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn là điều kiện để tỉnh phát huy thế mạnh công nghiệp, xuất khẩu và nông nghiệp hàng hóa nhằm tạo ra giá trị vượt trội và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn lịch sử mới. Với lợi thế là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản lớn của cả nước, Đồng Tháp có nhiều điều kiện trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại.

Du lịch sinh thái Đồng Tháp phát triển ẢNH: TRẦN NGỌC

Để mục tiêu trên thành hiện thực, tỉnh tổ chức lại không gian phát triển của từng vùng sinh thái, gắn kết chặt chẽ với thị trường, công nghiệp chế biến và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Phát triển vùng Đồng Tháp Mười và các địa phương đầu nguồn sông Tiền thành trung tâm sản xuất lúa gạo, sen, thủy sản nước ngọt. Phát triển vùng phù sa nước ngọt dọc sông Tiền thành vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản và hoa kiểng cấp quốc gia. Xây dựng vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế nông nghiệp biển, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đồng Tháp đang hướng đến hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, an toàn, người dân có cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc.