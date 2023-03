Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam bị can vận chuyển 24 kg ma túy

Chiều 22.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhàn (35 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Hiện trường lực lượng công an bắt và thu giữ 24 kg ma túy do Phan Văn Nhàn vận chuyển vào khuya 27.2 CACC

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Hồng Ngự, kiểm tra xe ô tô BS 66A - 043.79 do Phan Văn Nhàn điều khiển lưu thông tuyến đường ĐT-841, đoạn thuộc khóm Trung 2, TT.Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự.

Phan Văn Nhàn cùng 24 kg ma túy tang vật vào thời điểm bị công an bắt giữ CACC

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 1 bao đựng 24 túi ni lông hàn kín, in chữ nước ngoài, bên trong các túi ni lông chứa viên nén màu vàng nghi là ma túy. Ngay sau đó, toàn bộ tang vật bị niêm phong, tạm giữ.

Tiếp tục kiểm tra trên người Nhàn, công an phát hiện có một túi ni lông bên trong có 1 viên nén màu vàng là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, Nhàn dương tính với chất ma túy.



Đến nay, sau khi có kết quả giám định số viên nén nêu trên là ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 24 kg, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam Nhàn để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.