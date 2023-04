Đồng Tháp: Kiểm tra thông tin 4 biển số đẹp bấm trong 1 ngày tại Công an H.Cao Lãnh

Chiều 1.4, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an tỉnh này đang kiểm tra thông tin trên mang xã hội lan truyền về việc có 4 biển số xe đẹp bấm ra trong ngày 8.3 tại Công an H.Cao Lãnh.

Cụ thể, tối 31.3, tài khoản xã hội lan truyền về việc 4 biển số đẹp gồm 66F1 - 999.96, 66F1 - 999.79, 66F1 - 998.98 và 66F1 - 999.99 đã được bấm ra cùng ngày 8.3 tại điểm đăng ký xe của Công an H.Cao Lãnh.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, biển số 66F1 - 999.79 là của một Phó công an H.Cao Lãnh; biển số 66F1 - 999.98 có liên quan đến cán bộ đang công tác tại Công an H.Cao Lãnh; biển số 66F1 - 999.96 và 66F1 - 999.99 chưa có thông tin cụ thể.

PV Thanh Niên cố gắng liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp để xác minh thông tin thì người này từ chối trả lời và đề nghị hỏi Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp để được trả lời.