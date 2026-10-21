Đồng Tháp kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 6 từ phải qua) cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp thăm Công ty CP XNK Y tế Domesco ở phường Mỹ Trà

Nhịp điệu sản xuất sôi động

Dạo một vòng quanh các khu, cụm công nghiệp tại Đồng Tháp những ngày này, không khí sản xuất diễn ra hết sức hối hả. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau ra vào cổng nhà máy, tiếng máy móc reo vang đều đặn, báo hiệu nhịp kinh tế đang sôi động trở lại. Sự hồi sinh và bứt phá này không đến ngẫu nhiên mà là quả ngọt từ chiến lược "đồng hành cùng doanh nghiệp" của tỉnh kiên trì theo đuổi.

Nhìn lại năm 2025, toàn tỉnh có hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký vượt mốc 15.900 tỉ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục được nối dài sang năm 2026. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm, Đồng Tháp đã thu hút 17 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 8.680 tỉ đồng. Cùng với đó là 2.433 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 11.500 tỉ đồng, đã nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 14.557 doanh nghiệp.

Nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu là thế mạnh kinh tế của tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Khối doanh nghiệp có vai trò là "trụ cột" đóng góp ngân sách cho tỉnh, với hơn 13.200 tỉ đồng được nộp, tăng gần 19% so với cùng kỳ và chiếm tới 73,6% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 381.000 lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những kết quả trên cho thấy tín hiệu tích cực của môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Đồng Tháp đã cải thiện rõ rệt.

Ông Fu Hong Jiang, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam (KCN Long Giang), phấn khởi chia sẻ: "9 tháng năm 2026, doanh thu công ty chúng tôi đạt hơn 6.800 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 258 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Yếu tố quyết định giúp chúng tôi yên tâm đầu tư lâu dài và mở rộng sản xuất tại đây chính là sự đồng hành, hỗ trợ sát sao, tháo gỡ khó khăn kịp thời từ chính quyền tỉnh Đồng Tháp".

Chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị

Đồng Tháp phát triển mạnh về nông nghiệp sinh thái, trồng cây ăn trái ẢNH: TRẦN NGỌC

Thực tế cho thấy, sau khi được sắp xếp và định hình lại không gian phát triển, Đồng Tháp đang sở hữu tiềm năng rộng lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước làn sóng cạnh tranh gay gắt và yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hiện nay, bài toán đặt ra cho tỉnh là không chỉ mở rộng không gian mà phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhận định, Đồng Tháp cần có sự chuyển dịch chiến lược từ "lợi thế sản xuất" thuần túy sang "lợi thế chuỗi giá trị". Việc kết nối chuỗi cung ứng, tối ưu hóa logistics và nâng tầm nông sản, sản phẩm công nghiệp địa phương sẽ là chìa khóa để giữ vững đà tăng trưởng.

Theo ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, từ thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đang là lực lượng trực tiếp chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế cụ thể. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến gần hơn với bạn bè, đối tác.

Sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường gửi gắm: "Tôi hy vọng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dám biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội. Hãy bằng thế mạnh, kinh nghiệm và khát vọng của mình để tạo thêm động lực tăng trưởng, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh".

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 35.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 55 - 58% GRDP của tỉnh. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông - logistics. Với sự kết hợp giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp chủ động đổi mới sẽ là đòn bẩy vững chắc để Đồng Tháp bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường phía trước.