Đồng Tháp làm mới sản phẩm, nâng tầm du lịch đất sen hồng

Khai thác lợi thế, tạo sức hút riêng

Giải VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 vừa diễn ra tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề "Tiên phong - Bứt phá", thu hút hơn 15.500 vận động viên tham gia. Sau 5 mùa tổ chức, giải đạt quy mô kỷ lục, đồng thời trở thành một trong những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách.

Giải VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 thu hút hơn 15.500 vận động viên tham dự ẢNH: THANH XUÂN

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết quy mô và sức lan tỏa của giải ngày càng được mở rộng qua từng năm. Đây là cơ hội kết nối thể thao với du lịch, thu hút du khách và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn cho thấy tiềm năng khai thác các hoạt động văn hóa, thể thao để tạo thêm sức hút cho điểm đến. Khi được tổ chức bài bản và kết nối với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm, những sự kiện này có thể mở rộng trải nghiệm của du khách, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp địa phương. Đây cũng là hướng đi phù hợp với Đồng Tháp, địa phương sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan sông nước, hệ sinh thái đặc trưng, vườn cây ăn trái, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực.

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón 5,95 triệu lượt khách, trong đó có 513.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.350 tỉ đồng. Riêng Quý 3/2026, tỉnh đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, doanh thu đạt 900 tỉ đồng. Những con số này cho thấy du lịch tiếp tục có dư địa phát triển.

Giải VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 là dịp để tỉnh Đồng Tháp quảng bá các sản phẩm du lịch ẢNH: THANH XUÂN

Liên kết sản phẩm, nâng giá trị điểm đến

Bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách, bài toán quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Qua đó, nâng cao giá trị kinh tế mà mỗi chuyến đi mang lại.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của địa phương, tại buổi làm việc với Sở VH-TT- DL ngày 8.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng tỉnh có nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái nhưng việc khai thác vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.

Thời gian qua, du lịch cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp) thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế ẢNH: THANH XUÂN

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, phát triển du lịch không chỉ nhằm thu hút thêm khách mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị kinh tế, việc làm và thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp cho ngân sách địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành VH-TT-DL cần tập trung phát triển những sản phẩm khác biệt, có chiều sâu, nâng cao mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tư duy phát triển cần chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị mang lại từ mỗi lượt khách, nhất là khách quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường kết nối giữa du lịch văn hóa, lịch sử với du lịch sinh thái, nông nghiệp, làng nghề, ẩm thực, du lịch đường sông và nghỉ dưỡng. Sự liên kết này sẽ giúp các điểm đến bổ trợ cho nhau, tạo thành hành trình phong phú thay vì những chuyến tham quan đơn lẻ.

Chùa Vĩnh Tràng (phường Mỹ Tho) là một trong những ngôi chùa có nhiều lượt khách tham quan, du lịch nhất Đồng Tháp ẢNH: THANH XUÂN

Cùng với đó, tỉnh định hướng đẩy mạnh số hóa các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; xây dựng, chuẩn hóa và kết nối cơ sở dữ liệu về văn hóa, lịch sử và du lịch theo hướng thống nhất, đồng bộ. Việc phát triển bản đồ số và các nền tảng cung cấp thông tin thông minh cũng được đặt ra nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Trong lĩnh vực thể thao, Đồng Tháp tiếp tục phát huy các môn thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và phát triển vận động viên. Đồng thời, việc gắn kết các giải thi đấu với hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm thu hút khách, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.