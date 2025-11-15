Đồng Tháp: Lan tỏa khát vọng cống hiến từ việc phát triển đảng viên trẻ

Tạo nguồn đảng viên từ thực tiễn

Anh Lê Hoàng Quyết, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết hằng năm Tỉnh đoàn Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đoàn viên, rèn luyện đạo đức, lối sống với học tập lý luận chính trị, các chuyến về nguồn giúp ĐVTN hiểu sâu hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố thêm niềm tin son sắt với Đảng, giúp phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực.

Anh Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng quà cho 22 sinh viên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2025 tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp được kết nạp Đảng

Các phong trào như: Thanh niên tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Chiến dịch Mùa hè xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt… được tổ chức hằng năm, đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn sinh động, giúp đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, ĐVTN tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện 353 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng 159 km thắp sáng đường quê và hàng trăm công trình khác.

Những công trình ấy không chỉ mang ý nghĩa xã hội lớn, mà còn là "bài học Đảng" sống động, giúp ĐVTN được rèn luyện trong thực tế. Qua đó xuất hiện nhiều gương mặt trẻ ưu tú, nổi bật, có trình độ, năng lực và tinh thần xông pha không ngại gian khó. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, trong 9 tháng đầu năm 2025, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu 2.597 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét. Qua đó, có 1.227 ĐVTN được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Huỳnh Trân, Bí thư Chi đoàn ấp Phú Long, xã Phú Hựu, chia sẻ: "Được kết nạp vào Đảng là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân."

Phát triển đảng trong học sinh, sinh viên

Các sinh viên khoa Toán - Tin của Trường ĐH Đồng Tháp tuyên thệ trong buổi kết nạp Đảng vào tháng 6.2025

Điểm nổi bật là việc lựa chọn nguồn phát triển Đảng ở Đồng Tháp không chỉ giới hạn trong đội ngũ công chức, viên chức, mà còn mở rộng, từ người lao động đến học sinh, sinh viên…Đây là lực lượng trẻ, có tinh thần cống hiến, có tiềm năng phát triển. Điển hình như Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (P.Cao Lãnh), trong số 40 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2025, có đến 19 học sinh, chiếm 47,5% đảng viên được kết nạp. Các học sinh được kết nạp Đảng của trường ngoài thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, còn tham gia tích cực các phong trào, được nhà trường đánh giá cao về phẩm chất chính trị và đạo đức.

Theo anh Lê Hoàng Quyết, thời gian tới, Tỉnh đoàn Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, đặc biệt trong lực lượng sinh viên, thanh niên nông thôn, công nhân trực tiếp sản xuất. Đồng thời, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ Đồng Tháp đang khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, trở thành lực lượng kế cận vững vàng của Đảng, góp phần xây dựng quê hương đất Sen Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cho biết trong những năm quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng rất quan tâm việc kết nạp Đảng trong lực lượng học sinh, sinh viên các trường THPT và cao đẳng, đại học trong tỉnh. Bởi đây là nguồn lực chất lượng cao để bổ sung và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng. Nhiều em trưởng thành từ trường học đứng vào hàng ngũ của Đảng sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về làm việc ở tỉnh và trở thành lãnh đạo tỉnh.