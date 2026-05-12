Đồng Tháp nghiên cứu dời trung tâm hành chính về Cái Bè - Cai Lậy

Nội dung liên quan chuyển trung tâm hành chính nói trên được HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11.5 khi xem xét điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu vực Cái Bè - Cai Lậy được xác định là vùng động lực mới nhờ vị trí nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện khu vực này cách trung tâm hành chính hiện nay tại phường Mỹ Tho khoảng 45 km và đang hưởng lợi lớn từ hệ thống cao tốc, quốc lộ trọng điểm dần hoàn thiện.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI ẢNH: T.Q

Tỉnh Đồng Tháp sẽ nghiên cứu phát triển khu vực này theo hướng đô thị hành chính - dịch vụ hiện đại, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới về công nghiệp đa ngành, công nghệ cao và logistics cấp vùng. Việc di dời trung tâm hành chính sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ điều kiện và cân đối được nguồn lực đầu tư.

Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhận định việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ giúp tái cấu trúc không gian phát triển mà còn tạo điều kiện phân bổ nguồn lực đồng đều hơn giữa các địa phương, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng.

Sau sáp nhập, Đồng Tháp mới có diện tích hơn 5.900 km² với dân số trên 4,2 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện trung tâm hành chính tỉnh đặt tại phường Mỹ Tho, cách các xã biên giới khoảng 160 km. Nếu chuyển về khu vực Cái Bè - Cai Lậy, khoảng cách này sẽ giảm gần một nửa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường yêu cầu UBND tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để công bố và triển khai thực hiện, đồng thời rà soát các quy hoạch liên quan và xây dựng danh mục dự án ưu tiên.