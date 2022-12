Đồng Tháp: Nổ bếp gas mini tại căn tin trường học, 4 học sinh nhập viện

Tối 13.12, ông Huỳnh Trung Tính, Trưởng phòng GD-ĐT H.Lấp Vò, ký báo cáo nhanh gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp và UBND H.Lấp Vò về vụ nổ bếp gas mini tại căn tin Trường THCS Mỹ An Hưng B khiến 4 học sinh bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 14 giờ 15 cùng ngày (13.12), bếp gas mini tại căn tin Trường THCS Mỹ An Hưng B phát nổ, 10 học sinh được nhà trường đưa đến Trạm y tế xã Mỹ An Hưng B sơ cứu ban đầu.

Qua thăm khám, có 6 học sinh không bị bỏng, không ảnh hưởng đến sức khỏe nên được cho về nhà. Còn lại 4 học sinh nam bị bỏng, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Sau thời gian cấp cứu, các em được chuyển ra phòng ngoài theo dõi sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe 4 em này đều ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND H.Lấp Vò và lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TBXH... cùng nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 4 em học sinh bị bỏng (mỗi em 2 triệu đồng). Đồng thời, nhà trường và địa phương cũng cử đoàn công tác đến gia đình thăm hỏi sức khỏe của 6 em học sinh còn lại.





Chiều cùng ngày, Phòng GD-ĐT H.Lấp Vò đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra hoạt động của căn tin, không cho căn tin sử dụng bếp gas mini dưới mọi hình thức. Đồng thời, yêu cầu các trường bố trí bếp nấu phải đảm bảo cách xa nơi có học sinh lui tới, đảm bảo khoảng cách an toàn và an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.