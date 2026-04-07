Đồng Tháp phát động thi đua, quyết tâm tăng trưởng 2 con số

Ngày 7.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tạo đột phá tăng trưởng, hướng tới đạt mức 2 con số vào năm 2030.

Các sở, ngành ở Đồng Tháp ký kết thi đua ẢNH: N.S

Theo nội dung ký kết, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh được yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng bộ và quyết liệt các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của giai đoạn. Đồng Tháp đặt mục tiêu năm 2026 đạt mức tăng trưởng từ 8 - 8,5%, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường 5 năm tiếp theo. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến tăng 4,1 - 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,1 - 14%; dịch vụ tăng 8,2 - 8,5%; thu ngân sách từ thuế tăng khoảng 5,65 - 6,5%.

Lộ trình tăng trưởng cũng được xác định cụ thể theo từng quý. Quý 2/2026, GRDP ước đạt tối thiểu 59.123 tỉ đồng, tăng trên 8,04% so với cùng kỳ; quý 3 đạt khoảng 70.008 tỉ đồng, tăng tăng 8,4%; quý 4 đạt 70.142 tỉ đồng, tăng 9,1%. Thu ngân sách từ thuế trong năm dự kiến tăng khoảng 6,3%.

Tại hội nghị, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tỉnh phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 9%/năm, tiến tới mốc từ 10% trở lên vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp xác định một số nhiệm vụ then chốt như hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; tăng cường quản lý thu ngân sách, đặc biệt ở các lĩnh vực tiềm năng như đất đai, thương mại điện tử và kinh tế số.

Công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm cũng được yêu cầu thực hiện quyết liệt, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.