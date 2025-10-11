Đồng Tháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Du khách thưởng thức đờn ca tài tử tại Vườn quốc gia Tràm Chim ẢNH: TRẦN NGỌC

Khẳng định thương hiệu điểm đến

Giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp đón khoảng 25 triệu lượt khách, trong đó có gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 26% mỗi năm - mức tăng trưởng cao hơn hẳn giai đoạn trước. Tổng thu du lịch đạt gần 13.400 tỉ đồng, tăng 71% so với giai đoạn 2016 - 2020. Những con số này cho thấy sức hút của Đồng Tháp và hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá.

Cùng với đó, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được đặc biệt chú trọng. Tỉnh đã công nhận 26 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, 1 di tích quốc gia và 2 di tích quốc gia đặc biệt. Các lễ hội truyền thống như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp được tổ chức quy mô, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.

Những điểm đến quen thuộc như khu di tích Gò Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc, Khu du lịch Xẻo Quýt, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Làng cổ Đông Hòa Hiệp... tiếp tục là điểm hẹn hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, mô hình Hội quán nông dân gắn với du lịch cộng đồng trở thành nét riêng độc đáo, giúp người dân vừa gìn giữ nếp sống quê, vừa tăng thu nhập, tạo nên bản sắc du lịch Đồng Tháp "thuần khiết như hồn sen".

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, P.Sa Đéc Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Đưa Đồng Tháp thành trung tâm du lịch sinh thái vùng

Theo định hướng đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL, là địa phương có môi trường sống đáng mơ ước với đời sống người dân phồn vinh, xã hội văn minh, an toàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đồng Tháp sẽ tập trung xây dựng và triển khai các đề án phát triển kinh tế đêm tại các đô thị lớn như: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỹ Tho. Bên cạnh đó, tỉnh đặt trọng tâm phát triển kinh tế cửa khẩu và du lịch sinh thái vùng ven sông, vùng ngập nước, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Riêng từ nay đến năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu thu hút 50 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 35.500 tỉ đồng. Tỉnh xác định phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng thương hiệu "Đồng Tháp - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn".

Đồng Tháp tái hiện không gian Chợ chiếu Định Yên còn gọi là “chợ ma” để thu hút du khách ẢNH: TRẦN NGỌC

Địa phương tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên bản địa. Du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng là sản phẩm chủ lực, khai thác sâu giá trị của Vườn quốc gia Tràm Chim và Khu di tích Gò Tháp. Các tour miệt vườn ven sông Tiền, làng cổ Đông Hòa Hiệp, chợ nổi Cái Bè sẽ được đầu tư bài bản, kết hợp với phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại vùng ven biển Gò Công. Ngoài ra, Đồng Tháp chú trọng khai thác các làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi như dệt chiếu, dệt choàng, đóng ghe xuồng... để tạo thêm sản phẩm du lịch mang giá trị trải nghiệm văn hóa.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, Đồng Tháp xác định đầu tư hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh tập trung nguồn lực kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm; tăng cường quảng bá du lịch trên nền tảng số; mở rộng liên kết hợp tác du lịch với TP.HCM và các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL nhằm xây dựng thương hiệu du lịch chung của vùng. Để nâng cao tính chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn trong phục vụ du khách, địa phương sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch, quan tâm phát triển kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho người dân.

Với định hướng rõ ràng và chiến lược phát triển đồng bộ, Đồng Tháp đang tiến từng bước vững chắc để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh và con người Đồng Tháp hiếu khách, thân thiện, là điểm đến an toàn và đáng nhớ trong lòng du khách bốn phương.