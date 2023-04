Đồng Tháp: Sạt lở ảnh hưởng 46 hộ dân, Sa Đéc đề nghị xử lý khẩn cấp

Ngày 7.4, ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), cho biết thành phố đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về tình trạng sạt lở ven kênh Đốc Phủ Hiền, thuộc xã Tân Phú Đông và đề nghị tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục vụ sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền qua xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc TRẦN NGỌC

Theo UBND TP.Sa Đéc, tuyến kênh Đốc Phủ Hiền do tỉnh Đồng Tháp quản lý, chiều dài qua địa bàn xã Tân Phú Đông hơn 2,8 km. Do dòng chảy từ sông Sa Đéc đến sông Hậu, trong các năm qua, tuyến kênh xảy ra tình trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền và sạt lở cục bộ một số đoạn tuyến vào đường đan hiện hữu. Nguyên nhân do áp lực dòng chảy mạnh, lưu lượng tàu thuyền đường thủy có trọng tải lớn lưu thông thường xuyên.

Vụ sạt lở ven kênh Đốc Phủ Hiền khiến 1 căn nhà cấp 4 rơi xuống sông hoàn toàn TRẦN NGỌC

Mới đây, lúc 9 giờ sáng 1.4, tại kênh Đốc Phủ Hiền (ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông) xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 60 m, ngang 5 m và đoạn tiếp giáp dài 440 m đang có nguy cơ sạt lở rất cao. Vụ sạt lở làm 12 hộ với 52 nhân khẩu bị ảnh hưởng, 1 căn nhà cấp 4 và 3 trụ điện bị sụp xuống sông.

Để khắc phục sạt lở, địa phương đã huy động hơn 50 dân quân gia cố để tránh sạt lở thêm, đồng thời bắc cầu tạm và di chuyển các vật kiến trúc, vật dụng của căn nhà bị sụp xuống sông. Huy động tất cả nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.

UBND TP.Sa Đéc đề nghị tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền để bảo vệ an toàn cho 46 hộ dân TRẦN NGỌC

Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết, trước tình hình diễn biến sạt lở phức tạp, nhất là đoạn kênh Đốc Phủ Hiền có 46 hộ dân, với 213 nhân khẩu đang sinh sống, TP.Sa Đéc kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở ven kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn từ vàm giáp cầu Ngã Bát đến cầu Đốc Phủ Hiền, thuộc xã Tân Phú Đông) và đầu tư xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước, nhân dân và tính mạng của người dân.