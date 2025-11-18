Đồng Tháp: ‘Thương hiệu’ giàu bản sắc, giàu khát vọng vươn lên

Nét văn hóa đặc trưng từ bản sắc sông nước

Lấy bản sắc văn hóa làm cốt lõi, Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng và lan tỏa hình ảnh địa phương mang dấu ấn sông nước, hiền hòa mà mạnh mẽ vươn lên như đóa sen hồng tỏa sắc giữa mênh mông đồng nước. Theo đó, 9 chuẩn mực mang nét đặc trưng: "yêu nước - đoàn kết - trung thực - tự lực - chăm chỉ - hợp tác - nghĩa tình - năng động - sáng tạo" được tỉnh nghiên cứu triển khai và đã dần đi vào đời sống xã hội.

Nông dân làng hoa Sa Đéc chăm sóc hoa tết ẢNH: TRẦN NGỌC

Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống hữu ích giữa đời thường tại Đồng Tháp. Điển hình như ông Châu Minh Hải (Giám đốc Công ty TNHH thương mại HK Green), là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, với mô hình cánh đồng lớn doanh thu 20 tỉ đồng/năm. Hay trung tá Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Công an xã Tân Dương - một cán bộ tiêu biểu về sự tận tụy, luôn gần dân, là gương điển hình toàn lực lượng Công an nhân dân trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2025. Hay thương binh Đặng Thị Bảy (83 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung) dùng tiền tích góp từ việc bán vé số hằng ngày để xây mộ đồng đội trong nghĩa trang liệt sĩ của xã…

Sự hài hòa giữa giá trị văn hóa bản địa với thiên nhiên, lịch sử và con người đã giúp Đồng Tháp tạo dựng hình ảnh một địa phương giàu tiềm năng, thân thiện với nhà đầu tư, du khách và cộng đồng sáng tạo. Những mùa nước nổi, làng nghề hoa kiểng, vườn cây trái bao la, cánh đồng lúa bạt ngàn, làng nghề truyền thống, cùng những ngôi nhà cổ độc đáo ở Sa Đéc, Mỹ Tho, Gò Công… đã trở thành chất liệu quý để tỉnh phát triển du lịch - dịch vụ, đồng thời tạo nên bản sắc riêng, nổi bật trong khu vực ĐBSCL.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Cùng với văn hóa, Đồng Tháp chú trọng phát triển kinh tế - xã hội bền vững, coi đó là nền tảng để xây dựng một cộng đồng giàu văn hóa và giàu tinh thần đổi mới. Nhiều năm liền, chỉ số PCI của tỉnh đứng nhóm đầu cả nước; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp liên tục tăng. Bộ máy hành chính từng bước hiện đại hơn, minh bạch hơn, "gần dân - sát dân", giúp "thương hiệu Đồng Tháp" ghi đậm dấu ấn, trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Qua đó, giai đoạn 2020-2025, tỉnh có hơn 7.600 doanh nghiệp mới thành lập, tăng hơn 27% so với giai đoạn trước.

Nông sản tỉnh Đồng Tháp hiện xuất khẩu hơn 150 quốc gia trên thế giới ẢNH: TRẦN NGỌC

Một trong những điểm sáng giúp Đồng Tháp giữ được nhịp phát triển nhanh là khả năng đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp - coi nông dân là doanh nhân, coi nông sản là sản phẩm có giá trị gia tăng, coi ứng dụng khoa học - công nghệ là con đường tất yếu để phát triển. Các ngành hàng chủ lực như cá tra, trái cây, lúa gạo, hoa kiểng được tái cấu trúc theo hướng giá trị cao, mở rộng thị trường xuất khẩu và hình thành nhiều chuỗi liên kết bền vững. Sản lượng và chất lượng nông sản liên tục dẫn đầu khu vực, tạo niềm tin lớn cho nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Phong trào khởi nghiệp được thúc đẩy mạnh với nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo được hỗ trợ hiện thực hóa. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.000 sản phẩm, tạo sinh kế vững chắc cho hàng ngàn hộ dân. Năm 2024, Đồng Tháp được vinh danh "Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp", khẳng định vị thế đi đầu ở ĐBSCL.

Giai đoạn 2025-2030, Đồng Tháp xác định tiếp tục lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm đột phá. Tỉnh nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi chương trình phát triển. Định hướng đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, nông nghiệp sinh thái - hiện đại, đời sống người dân nâng cao. Phấn đấu đến năm 2045, Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của ĐBSCL.