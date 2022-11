Đồng Tháp: Thưởng nóng 2 bảo vệ ngân hàng bắt cướp

Trưa 16.11, tại Phòng giao dịch Sacombank Sa Đéc (P.2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã thưởng nóng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia bắt cướp vào chiều 15.11.

Ông Phạm Thiện Nghĩa biểu dương tập thể và các cán bộ, nhân viên của Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc vì đã tích cực tham gia truy bắt tội phạm, dũng cảm bảo vệ tài sản cơ quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Đồng thời, thưởng nóng cho ông P.T.Đ và L.N.H, là 2 nhân viên bảo vệ của Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc, mỗi người 5 triệu đồng vì đã dũng cảm phối hợp Công an TP.Sa Đéc bắt gọn tên cướp.

Ngoài ra, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp đã tặng giấy khen cho tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc vì đã dũng cảm bắt cướp, bảo vệ an toàn hoạt động của ngân hàng.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 15.11, tại Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Vào thời điểm trên, Trần Thanh Luân (25 tuổi, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) vào ngân hàng để giả vờ giao dịch. Thấy ngân hàng vắng khách, Luân rút súng giả và bom giả ra khống chế, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô với tổng số tiền 1,75 tỉ đồng.





Phát hiện súng và bom của Luân sử dụng là giả, lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên ngân hàng nhanh chóng phối hợp Công an TP.Sa Đéc trấn áp và bắt giữ Luân và giao cho Công an TP.Sa Đéc xử lý. Toàn bộ nhân sự và tài sản của Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc được bảo đảm an toàn.

Công an TP.Sa Đéc cho biết, qua làm việc ban đầu, Trần Thanh Luân khai nhận, do vay nợ khoảng 65 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên có ý định cướp ngân hàng.

Để thực hiện, ngày 13.11, Luân mua hộp quẹt có hình dạng cây súng và chế tạo bom giả làm phương tiện gây án. Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 15.11, Luân đón xe buýt đi từ xã Tân Khánh Đông đến gần Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc và đi vào ngân hàng rồi thực hiện "phi vụ".

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.