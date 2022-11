Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên 'thưởng nóng' lực lượng công an bắt cướp ngân hàng

Sáng 15.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng tỉnh Thái Nguyên trực tiếp gặp gỡ và tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị tham gia điều tra, phá án nhanh vụ cướp ngân hàng Vietinbank, chi nhánh tại TP.Sông Công.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14.11, Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng VietinBank (P.Phố Cò, TP.Sông Công) đã xảy ra một vụ cướp. Qua hình ảnh từ camera, nghi phạm là nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, dùng một giống súng đe doạ các nhân viên đưa tiền bỏ vào túi của người này. Sau khi lấy được túi tiền, nghi phạm đã lên xe máy bỏ chạy.

Sau hơn 10 tiếng điều tra, xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Đức Anh (33 tuổi) trú tại xã Thượng Đình (H.Phú Bình) và đang tạm trú tại P.Hồng Tiến (TP.Phổ Yên).





Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an đã thu giữ gần 400 triệu đồng, một khẩu súng bằng nhựa và một số vật chứng liên quan. Qua khai thác nhanh, nghi phạm cũng khai nhận đã dùng 292 triệu đồng mang đi trả nợ…

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng công an trong công tác điều tra nhanh vụ cướp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và trấn an dư luận xã hội. Ông Hùng khẳng định, thành công trong chuyên án này đã củng cố niềm tin của người dân và lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định tặng bằng khen và khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị: Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP.Sông Công và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra, phá án. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân tham gia điều tra, xác minh nhanh để bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên.