Ngang nhiên mua bán súng đạn: Đường dây vũ khí vươn vòi 16 tỉnh, thành

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh để điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Theo đại tá Thế, cuối năm 2021, trên địa bàn Kiên Giang xuất hiện nhiều đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội sử dụng, tàng trữ vũ khí, các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Trước tình hình trên, ngày 8.8.2022, Công an tỉnh Kiên Giang thành lập chuyên án với chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an.

Sau 14 ngày mật phục, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22.8, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án. Qua khám xét, công an thu giữ 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn các loại, 365 ống kim loại chứa CO2, 1 roi điện, 1 máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Theo PC02, trước đó qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02, Công an TP.Thủ Đức, Công an Q.Gò Vấp, Q.12 nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm trong đường dây. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.Xuân Lam

Ngày 7.11, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp công an một số quận vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Bá Lộc (quê Quảng Ngãi , ngụ Q.12), Đinh Việt Thái Bảo (ngụ Q.12), Nguyễn Quang Huy (ngụ Q.Gò Vấp), Phan Văn Trí (ngụ Q.Gò Vấp).

Sau khi phá án, bắt tạm giam 12 bị can, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ nguồn gốc các loại vũ khí bán cho số nghi can cầm đầu tại Kiên Giang. Qua gần 2 tháng xác minh và điều tra mở rộng, giữa tháng 10.2022, khám xét khẩn cấp nhà kho tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Ban chuyên án thu giữ 229 khẩu súng, 455 bình khí nén, 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện súng và các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an tỉnh Kiên Giang xác định, số súng này có nguồn gốc từ Campuchia, được chuyển qua tỉnh Tây Ninh, về TP.HCM, sau đó chuyển đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh. Trước khi tung ra thị trường, nhóm tội phạm này có phương tiện, máy tiện và 1 thợ chuyên tiện đã chế tạo lại bằng cách thay nòng súng bằng ống đồng; đối với súng ổ quay thì thay ổ đạn và thay kết cấu… để bắn cho chính xác hơn và độ sát thương cao hơn. Trước khi bị bắt, đường dây này đã cung cấp vũ khí ra 16 tỉnh.





“Đến nay, chúng tôi đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can; đồng thời thu giữ 366 khẩu súng các loại (qua giám định, có nhiều súng có tính năng quân dụng); 100 hung khí (mã tấu, đao) và hơn 300 viên đạn (trong đó có đạn súng quân dụng)”, đại tá Thế thông tin.

Trong 16 bị can, Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí, các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng để cất giấu. Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long bị TAND H.Củ Chi (TP.HCM) xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhưng cho Diệp tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Riêng Long đang chấp hành án. Trong thời gian được tại ngoại, Diệp tiếp tục móc nối với các nghi can quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Campuchia về VN, sau đó phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc, rao bán trên mạng xã hội thu lời bất chính hàng tỉ đồng.

Một số vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong

- Liên quan vụ nổ súng tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 27.10 làm 2 người tử vong và 4 người bị thương, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đến thời điểm này công an đã bắt 51 bị can, trong đó các bị can cầm đầu đều bị bắt hết; thu giữ 1 khẩu súng của bị can trực tiếp nổ súng; 2 khẩu súng rulô (trong đó có 1 khẩu rulô có tính năng như súng quân dụng, 1 súng rulô bắn đạn cao su), 3 cây súng bắn đạn hơi và một số hung khí khác… Hiện công an đang điều tra nguồn gốc súng và các loại hung khí mà băng nhóm này sử dụng. Bị can Đoàn Thiên Long, người trực tiếp nổ súng gây chết người, vẫn chưa khai báo nguồn gốc khẩu súng.

- 18 giờ ngày 28.10, Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi) mang theo súng đến căn nhà trên đường số 4 (khu phố 2, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Tại đây, Thảo đã dùng súng bắn nhiều phát vào người ông N.Q.K (58 tuổi, cha ruột mình). Ông K. bị trúng 2 viên vào ngực, 1 viên vào vai và 1 viên ở đùi, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Rất may, ông được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên thoát chết.

Người dân sau đó đã vây bắt, khống chế Thảo giao cho cơ quan công an. Bước đầu Thảo khai vừa du học Mỹ về nước hồi tháng 9 và không ở cùng nhà với cha. Do ấm ức cha lấy vợ sau và Thảo thường xuyên bị gia đình bên nội la mắng, không quan tâm lúc còn nhỏ nên Thảo có ý định giết cả gia đình bên nội. Về nguồn gốc khẩu súng, Thảo khai đặt mua qua mạng. Chiều 28.10, Thảo cầm theo súng đến nhà cha mình với ý định bắn cha, 1 người bác, 2 người cô và người khác trong căn nhà. Khám nghiệm khẩu súng, công an xác định hộp tiếp đạn trong khẩu súng còn 9 viên và 15 viên trong hộp đạn. Nguồn gốc khẩu súng đang được lực lượng chức năng giám định, điều tra làm rõ.

Xuân Lam - Trần Duy Khánh