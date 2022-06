Đồng Tháp: Vợ chồng 'hờ' mua bán ma túy lãnh án 36 năm tù

Chiều 2.6, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hòa Thuận và Nguyễn Văn Phương (cùng 29 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) mỗi bị cáo 20 năm tù; Đinh Thị Xuân Phụng (vợ Phương, 26 tuổi, ngụ xã An Long, H.Tam Nông, Đồng Tháp) 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tuyên phạt Phạm Nhựt Chánh (41 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) 16 năm tù về tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phụng quen biết và sống chung như vợ chồng với Phương tại xã An Long, H.Tam Nông, Đồng Tháp. Do cả 2 nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định và sắp sinh con nên Phụng bàn bạc với Phương mua bán ma túy để có tiền sinh con và tiêu xài. Phương đồng ý và liên hệ với Thuận để mua ma túy đem về Đồng Tháp bán lại.

Sau lần mua bán trót lọt 100 gam ma túy, kiếm lời được 4,5 triệu đồng, Phụng và Phương tiếp tục mua thêm của Thuận 100 gam ma túy. Lần này, do Thuận không đi Đồng Tháp giao 'hàng' được nên Phương nhờ Phạm Nhựt Chánh (bạn của Phương) nhận ma túy của Thuận mang từ Bình Dương mang về Đồng Tháp.





Ngày 2.12.2020, Chánh mang hơn 91,3 gram ma túy về đến địa bàn H.Tam Nông, Đồng Tháp thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ. Khám xét người Chánh, công an phát hiện và thu giữ thêm gần 1,8 gram ma túy được Chánh tàng trữ để sử dụng. Sau đó, công an bắt giữ Phương, Phụng và Thuận, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an xác định, Thuận đã mua bán với vợ chồng Phụng, Phương hơn 191,3 gram ma túy; đồng thời tàng trữ hơn 8,8 gram ma túy. Phụng và Phương mua bán hơn 191,3 gram ma túy. Chánh vận chuyển trái phép hơn 91,3 gram ma túy và tàng trữ trái phép gần 1,8 gram ma túy.

Cả 4 bị cáo trên đều có tiền án. Cụ thể, Thuận có tiền án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 8.2020. Đối với Phụng vào tháng 5.2021 bị TAND H.Tam Nông xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa chấp hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Phương tiền án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản trong năm 2019. Còn Chánh từng bị phạt cải tạo không giam giữ 7 tháng 18 ngày về tội trộm cắp tài sản vào năm 2017.