Đồng Thị Hương đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026

31/05/2026 11:29 GMT+7

Doanh nhân Đồng Thị Hương vượt qua 21 thí sinh để đoạt vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 (Miss Business Universe) trong đêm chung kết tối 25.5 tại TP.Đồng Nai.

Tối 25.5, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 diễn ra tại TP.Đồng Nai với chiến thắng thuộc về doanh nhân Đồng Thị Hương, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV TM SX DV Hồng Nhung.

Sau hơn 3 tháng khởi động, cuộc thi bước vào chặng cuối với sự tranh tài của top 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Với phong thái tự tin, bản lĩnh cùng phần thể hiện nổi bật trong đêm thi quyết định, Đồng Thị Hương đã vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 Đồng Thị Hương

Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,65 m cùng số đo hình thể 98 - 75 - 100 cm. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026, cô còn giành thêm hai giải phụ gồm Người đẹp ứng xử hay nhất và Người đẹp áo dài.

Hoa hậu Đồng Thị Hương trong phần thi ứng xử

Trong phần thi ứng xử dành cho top 5, trước câu hỏi của NSND - Á hậu Trịnh Kim Chi về những yếu tố cần có của một hoa hậu doanh nhân, Đồng Thị Hương cho rằng người phụ nữ hiện đại cần hội tụ vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái. Theo cô, điều quan trọng hơn hết là khả năng lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Sau đăng quang, tân hoa hậu cho biết mong muốn đồng hành cùng nhiều dự án thiện nguyện, đặc biệt hướng đến trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Cô xem đây là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng trong nhiệm kỳ của mình.

Đêm chung kết kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với các phần thi hô tên, trình diễn áo dài của nhà thiết kế Nguyễn Tuấn và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Jennifer Ly trước khi Ban giám khảo chọn ra top 10, top 5 bước vào vòng ứng xử.

Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 do Công ty TNHH TMDV Truyền thông Giải trí HKT tổ chức theo giấy phép do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp. Cuộc thi hướng đến việc kết nối cộng đồng nữ doanh nhân, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hiện đại.

