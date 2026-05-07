Dòng tiền đổ về Hải Phòng: Nhà đầu tư tìm gì trong chu kỳ địa ốc mới?

Trong bức tranh đó, Hải Phòng đang nổi lên như một điểm đến đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Khi dòng tiền rời "vùng trũng thanh khoản"

Thực tế cho thấy, sau giai đoạn siết tín dụng và thanh lọc thị trường, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Thay vì chạy theo các "cơn sóng ngắn hạn", xu hướng hiện nay là tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác bền vững.

Tại Hà Nội và TP.HCM, mặt bằng giá đã thiết lập ở mức cao trong nhiều năm, trong khi nguồn cung mới hạn chế khiến khả năng tạo lợi nhuận ngắn hạn không còn hấp dẫn như trước. Điều này buộc dòng tiền phải "tái định vị", chuyển hướng sang các đô thị đang trong chu kỳ phát triển mới - nơi hội tụ các yếu tố nền tảng như hạ tầng, dân số và công nghiệp.

Hải Phòng - Điểm hội tụ của hạ tầng và công nghiệp

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Hải Phòng trở thành "điểm sáng" là sự phát triển đồng bộ về hạ tầng. Thành phố sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu với cảng Lạch Huyện, mạng lưới cao tốc kết nối liên vùng cùng sân bay quốc tế Cát Bi - tạo nên lợi thế vượt trội về logistics và giao thương.

Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế vượt trội

Song song đó, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao - tạo nền tảng bền vững cho thị trường bất động sản.

Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng còn đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Đây chính là yếu tố giúp thị trường không chỉ "nóng" về đầu tư mà còn bền vững về nhu cầu ở thực.

Nhà đầu tư đang tìm gì trong chu kỳ mới?

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khẩu vị của nhà đầu tư cũng thay đổi rõ rệt. Ba tiêu chí quan trọng đang được ưu tiên gồm:

Thứ nhất, uy tín chủ đầu tư.

Nhà đầu tư ngày càng có xu hướng lựa chọn các dự án được phát triển bởi những thương hiệu quốc tế hoặc các chủ đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Thứ hai, giá trị ở thực.

Thay vì các sản phẩm mang tính đầu cơ, nhà đầu tư hiện ưu tiên những dự án có thể khai thác sử dụng ngay hoặc phục vụ nhu cầu ở thực. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì dòng tiền ổn định, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thứ ba, tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Các dự án nằm trong khu vực có hạ tầng phát triển, dân cư đông và nhu cầu thực cao sẽ có lợi thế lớn về khả năng tăng giá và thanh khoản trong dài hạn.

Ambience - Lựa chọn "an toàn" trong chu kỳ mới

Đáp ứng những tiêu chí trên, Gamuda Land đã giới thiệu Ambience - dự án được định vị là sản phẩm phù hợp với xu hướng đầu tư bền vững.

Dự án Ambience của Gamuda Land được phát triển theo mô hình "lifestyle hub"

Lợi thế đầu tiên của Ambience đến từ uy tín của Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản quốc tế với kinh nghiệm triển khai các khu đô thị quy mô lớn tại nhiều quốc gia. Điều này mang lại sự yên tâm cho nhà đầu tư về chất lượng và tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, Ambience được phát triển theo mô hình "lifestyle hub", tích hợp đa dạng tiện ích và không gian sống xanh. Đây không chỉ là yếu tố thu hút người mua ở thực mà còn giúp gia tăng giá trị khai thác trong dài hạn, đặc biệt trong phân khúc cho thuê phục vụ chuyên gia nước ngoài.

Với vị trí tại khu vực trung tâm và khả năng kết nối thuận tiện, dự án được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thành phố, đồng thời duy trì tính thanh khoản tốt trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên sự an toàn và bền vững, những dự án như Ambience được xem là lựa chọn phù hợp cho cả nhà đầu tư dài hạn lẫn người mua ở thực.

Dòng tiền sẽ đi về đâu?

Với những lợi thế về hạ tầng, công nghiệp và quy hoạch, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành "điểm đến mới" của dòng vốn bất động sản. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng nóng như các chu kỳ trước, thị trường được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đúng sản phẩm - đáp ứng nhu cầu thực, đến từ chủ đầu tư uy tín và nằm trong khu vực có tiềm năng dài hạn - sẽ là chìa khóa để nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền.

Xu hướng dịch chuyển này cũng sẽ là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại sự kiện chuyên đề sắp diễn ra tại Hà Nội, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng phân tích sâu hơn về cơ hội đầu tư tại Hải Phòng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.

Sự kiện hội thảo về bất động sản Hải Phòng diễn ra vào 15.5.