Dòng tiền thu nhập thụ động - Giá trị thật của BĐS nghỉ dưỡng

Trên thị trường hiện nay, Ixora Ho Tram by Fusion nổi bật khi sở hữu nhiều lợi thế về giá trị nghỉ dưỡng lẫn đầu tư. Dự án được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống cung cầu trong bối cảnh "nghẽn mạch" công suất phòng tại Hồ Tràm.

Triển vọng từ nguồn khách quốc tế bên cạnh tiềm năng của thị trường 16 triệu dân

Trong năm 2022, lượng du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng hơn 262,86% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 158.000 lượt, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước ASEAN, Nga, Belarus, Kazakhstan, Mỹ, Canada, Trung Đông... Tổng thu từ khách du lịch năm 2022 của Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt hơn 13 nghìn tỉ đồng, riêng huyện Xuyên Mộc đạt doanh thu gần 3.000 tỉ đồng, đón hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó gần 40.000 lượt khách quốc tế.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp The Grand Ho Tram Strip góp phần không nhỏ vào nguồn thu du lịch của địa phương trong năm 2022

Với triển vọng về sự gia tăng lượng khách quốc tế nhờ nỗ lực quảng bá du lịch Việt tại Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London vào cuối năm ngoái, Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin vào đầu tháng 3/2023 hay các kế hoạch hợp tác cùng Interface Tourism (Pháp) để quảng bá du lịch Việt Nam tới thị trường Pháp và các nước Tây Âu, Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và khu vực Hồ Tràm (Xuyên Mộc) nói riêng được kỳ vọng thu hút một lượng lớn du khách quốc tế, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động với công suất 25 triệu lượt khách/năm (giai đoạn 1 vào năm 2025). Cùng với đó là dự báo về nhu cầu du lịch của thị trường 16 triệu dân tại TP.HCM - đô thị năng động bậc nhất cả nước với tốc độ tăng trưởng mạnh của tầng lớp trung lưu. Trong xu hướng lên ngôi của du lịch cự ly gần và gắn kết các giá trị gia đình, những điểm đến lân cận như Hồ Tràm được xem là lựa chọn ưu tiên cho những kỳ nghỉ cuối tuần của du khách.

Lợi thế cạnh tranh của Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng

Trong vài năm trở lại đây, Hồ Tràm nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều lợi thế - từ cự ly gần TP.HCM, hệ thống giao thông phát triển mạnh mẽ để kết nối liên vùng, cho đến cảnh quan thiên nhiên trong lành với cung đường ven biển tuyệt đẹp chạy giữa một bên là 11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu và một bên là bãi biển nguyên sơ.

Chủ sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion còn được hưởng lợi từ chính sách vận hành cho thuê được đảm bảo từ chủ đầu tư nước ngoài uy tín

Việc chủ động bằng xe riêng nhờ thời gian di chuyển chỉ 2 giờ đồng hồ chính là một trong những yếu tố khiến công suất phòng tại khu vực Hồ Tràm luôn ở mức cao khoảng 95% vào dịp cuối tuần. Thực tế cho thấy, giá phòng lưu trú tại Hồ Tràm cũng đang nhỉnh hơn so với một số điểm đến khác. Nếu lấy phòng tiêu chuẩn 5 sao, view biển làm chuẩn đối sánh, có thể thấy giá phòng tại Hồ Tràm cao hơn khoảng 30-50% so với giá phòng tiêu chuẩn tương đương tại một số khu vực. Tuy nhiên, vào dịp cuối tuần hay dịp lễ, các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm luôn trong tình trạng "cháy phòng" do nhu cầu rất cao…



Hồ Tràm sở hữu 32km đường bờ biển, và chỉ 10km trong số đó phù hợp cho các hoạt động tắm biển, trong khi nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của tầng lớp trung lưu tại TP.HCM luôn tăng cao. Đặc biệt, trong xu thế lên ngôi của mô hình du lịch cự ly gần của các gia đình nhiều thế hệ, những khu nghỉ dưỡng phức hợp chuẩn quốc tế như The Grand Ho Tram Strip lại càng được ưa chuộng.

Ixora Ho Tram by Fusion mang đến những giá trị thật điển hình của một BĐS nghỉ dưỡng chất lượng

Ixora Ho Tram by Fusion, dự án thành phần mới nhất tại The Grand Ho Tram Strip, đang được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống cung cầu tại khu vực này. Dự án được đầu tư, phát triển và quản lý bởi tập đoàn chủ đầu tư nước ngoài uy tín - Lodgis Hospitality Holdings.



Bên cạnh tầm nhìn dài hạn và tiềm lực tài chính vững mạnh của Lodgis, Ixora Ho Tram by Fusion còn tạo nên sự khác biệt bằng bề dày kinh nghiệm về quản lý & vận hành khách sạn của đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Chủ sở hữu hoàn toàn an tâm về việc tài sản của mình sẽ được quản lý, vận hành và bán phòng đến thị trường các nước trên thế giới hiệu quả. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị cho Ixora Ho Tram by Fusion về dài hạn.

Hẳn nhiên, với những lợi thế cạnh tranh nói trên, Ixora Ho Tram by Fusion sẽ tạo nên "vùng lợi nhuận" hấp dẫn cho các chủ nhân tương lai. Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng với 40 đêm nghỉ miễn phí cho bản thân và gia đình, Ixora Ho Tram by Fusion còn tạo nên nguồn thu nhập thụ động từ dòng tiền cho thuê với cam kết lợi nhuận được đảm bảo. Một tài sản mang giá trị kép ngay giữa thủ phủ resort 5 sao Hồ Tràm đang chờ đón những nhà đầu tư tinh nhạy.