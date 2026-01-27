Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

An Thạch
An Thạch
27/01/2026 16:13 GMT+7

Chú trọng "uy tín, chất lượng", các sản phẩm Đông trùng hạ thảo mang thương hiệu DalaNewfarm của Công ty TNHH rau hoa Song Bill (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) luôn hướng đến sứ mệnh: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH rau hoa Song Bill

Năm 2014, sau thời gian dài với bao công sức và lòng nhiệt huyết của mình, vợ chồng ông Đặng Hồng Khoa (50 tuổi) - bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (47 tuổi) cho ra đời thương hiệu DalaNewfarm. Sau 12 năm hình thành và phát triển, hiện nay DalaNewfarm tự hào là đơn vị đi đầu trong việc nuôi trồng và sản xuất đông trùng hạ thảo tại Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giám đốc Công ty TNHH rau hoa Song Bill, khẳng định: "Với nguồn nguyên liệu sạch từ Đà Lạt và quy trình sản xuất hiện đại, chúng tôi mang đến những sản phẩm Đông trùng hạ thảo chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. "Tất cả vì sức khỏe cộng đồng" là sứ mệnh mà chúng tôi luôn hướng tới. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm mua sắm tuyệt vời".

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Cán bộ kỹ thuật của công ty theo dõi thường xuyên quá trình phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo

Ông Đặng Hồng Khoa cho biết thêm, sản phẩm đông trùng hạ thảo DalaNewfarm phục vụ nhu cầu chăm sóc về sức khỏe cũng như sắc đẹp của người tiêu dùng. "Với nhiều năm kinh nghiệm và để đạt được những điều này, chúng tôi luôn tìm tòi những nguồn giống tốt nhất cùng với quy trình sản xuất khép kín, tân tiến để tạo ra một sản phẩm tuyệt đối an toàn và chất lượng, nhằm mục đích phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Đông trùng hạ thảo chỉ mang lại hiệu quả tối ưu nhất để bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh khi nó là sản phẩm thật", ông Khoa nói.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 4.

Thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo

Cũng theo ông Khoa, các hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm: nhân giống và phân phối phôi đông trùng hạ thảo; sản xuất và kinh doanh các loại đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo sấy khô, bột đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo và trà đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo - món quà cho sức khỏe, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này, hàng loạt sản phẩm từ đông trùng hạ thảo mang thương hiệu DalaNewfarm được công ty chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 5.

Đưa nấm vào lò để sấy khô

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 6.

Du khách tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm của DalaNewfarm

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 7.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 8.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 9.

Một số sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu DalaNewfarm

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 10.

Nhiều sản phẩm mang thương hiệu DalaNewfarm được chứng nhận OCOP, cá nhân bà Trâm và ông Khoa cũng được các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, giấy khen

Công ty TNHH rau hoa Song Bill

  • Địa chỉ: 267 Nguyên Tử lực, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • ĐT: 0965.406969
  • Web: dalatnewfarm.com

Khám phá thêm chủ đề

DalaNewfarm Đông trùng hạ thảo nông sản Đà Lạt OCOP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận