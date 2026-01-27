Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Trụ sở Công ty TNHH rau hoa Song Bill

Năm 2014, sau thời gian dài với bao công sức và lòng nhiệt huyết của mình, vợ chồng ông Đặng Hồng Khoa (50 tuổi) - bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (47 tuổi) cho ra đời thương hiệu DalaNewfarm. Sau 12 năm hình thành và phát triển, hiện nay DalaNewfarm tự hào là đơn vị đi đầu trong việc nuôi trồng và sản xuất đông trùng hạ thảo tại Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.

Đông trùng hạ thảo DalaNewfarm đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giám đốc Công ty TNHH rau hoa Song Bill, khẳng định: "Với nguồn nguyên liệu sạch từ Đà Lạt và quy trình sản xuất hiện đại, chúng tôi mang đến những sản phẩm Đông trùng hạ thảo chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. "Tất cả vì sức khỏe cộng đồng" là sứ mệnh mà chúng tôi luôn hướng tới. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm mua sắm tuyệt vời".

Cán bộ kỹ thuật của công ty theo dõi thường xuyên quá trình phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo

Ông Đặng Hồng Khoa cho biết thêm, sản phẩm đông trùng hạ thảo DalaNewfarm phục vụ nhu cầu chăm sóc về sức khỏe cũng như sắc đẹp của người tiêu dùng. "Với nhiều năm kinh nghiệm và để đạt được những điều này, chúng tôi luôn tìm tòi những nguồn giống tốt nhất cùng với quy trình sản xuất khép kín, tân tiến để tạo ra một sản phẩm tuyệt đối an toàn và chất lượng, nhằm mục đích phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Đông trùng hạ thảo chỉ mang lại hiệu quả tối ưu nhất để bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh khi nó là sản phẩm thật", ông Khoa nói.

Thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo

Cũng theo ông Khoa, các hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm: nhân giống và phân phối phôi đông trùng hạ thảo; sản xuất và kinh doanh các loại đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo sấy khô, bột đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo và trà đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo - món quà cho sức khỏe, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này, hàng loạt sản phẩm từ đông trùng hạ thảo mang thương hiệu DalaNewfarm được công ty chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Đưa nấm vào lò để sấy khô

Du khách tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm của DalaNewfarm

Một số sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu DalaNewfarm

Nhiều sản phẩm mang thương hiệu DalaNewfarm được chứng nhận OCOP, cá nhân bà Trâm và ông Khoa cũng được các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, giấy khen