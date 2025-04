Đồng USD có mất sức hút vì thuế quan của Tổng thống Trump?

Hôm 3.4, đồng USD giảm giá 1,7%, đánh dấu mức giảm hằng ngày lớn nhất kể từ tháng 11.2022.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu ở mức chưa từng thấy kể từ đầu thế kỷ 20.

Trong nhiều thập niên qua, USD là một canh bạc an toàn. Nhưng các nhà đầu tư vốn thường đổ xô vào đồng USD nay lại tránh xa nó.

Họ nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy vị thế của đồng bạc xanh có thể đang bị lu mờ - nhưng liệu có đúng như vậy không?

Đồng USD có đang mất đi sức hấp dẫn?

Một số nhà đầu tư và nhà phân tích cho rằng chính quyền ông Trump đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Giới đầu tư và phân tích cho rằng nguyên nhân là do chính sách bảo hộ của Washington, do sự đảo lộn trật tự kinh tế toàn cầu và do nợ công ngày càng tăng của Mỹ.

Các nhà đầu tư cho biết nếu không được kiểm soát, tình trạng thiếu niềm tin vào đồng USD có thể làm suy yếu vị thế của đồng tiền này trong vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng USD giảm giá?

Nếu đồng USD giảm, lãi suất có thể tăng cao trong thời gian dài hơn.

Nguyên nhân là do áp lực giá cả trong nước có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang khó cắt giảm lãi suất hơn.

Đồng thời, việc các tiền tệ khác tăng giá nhanh chóng so với đồng USD cũng là một vấn đề đau đầu đối với các ngân hàng trung ương khác đang phải đối mặt với triển vọng kinh tế yếu kém.

Điều này khiến hàng xuất khẩu của các nước trở nên đắt đỏ hơn và có khả năng khó phục hồi tăng trưởng hơn.

Giải pháp thay thế là gì?

Dù những lo ngại ngày càng tăng, đồng USD vẫn giữ vững vị thế là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới.

Ông Trump cho biết ông muốn Mỹ duy trì tình trạng đó và cảnh báo chống lại những nỗ lực phá hoại.

Đồng tiền này cũng có lợi thế cạnh tranh vốn có...

USD được hỗ trợ bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới, thị trường vốn sâu rộng nhất và pháp luật được thiết lập chặt chẽ.

Trong tương lai gần, không có giải pháp thay thế thực sự nào cả.