Đông y trị liệu chứng âm lãnh ở nam giới

Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu của chứng bệnh này là do thận dương hư nhược, hàn tà ngưng trệ ở can mạch hoặc thấp nhiệt lưu trú ở can kinh gây nên.

Để trị liệu chứng bệnh này, nguyên tắc cơ bản là phải “biện chứng luận trị”, nghĩa là căn cứ vào chứng trạng cụ thể, tiến hành phân thể bệnh rồi lựa chọn các bài thuốc, vị thuốc phù hợp, được kê bởi thầy thuốc.

Ngoài ra, có thể xoa bóp bằng cách: Trước hết, dùng bàn tay hoặc 3 ngón trỏ, giữa và nhẫn khép lại xát bụng dưới theo đường trục giữa từ trên xuống dưới và ngược lại mỗi phút 120 lần. Tiếp đó, dùng hai gốc bàn tay xát dọc hai bên thăn cột sống thắt lưng, mỗi phút 120 - 160 lần. Cuối cùng, dùng một bàn tay xát dọc xương cùng cụt với tốc độ 120 lần trong 1 phút. Quy trình này tiến hành mỗi ngày 2 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy.





Về ăn uống, nên trọng dụng các đồ ăn thức uống có công dụng bổ thận trợ dương như thịt dê, trứng chim cút, ngẩu pín, đuôi bò, tôm, rau hẹ, long nhãn, hạt tiêu, tiểu hồi, đông trùng hạ thảo...

Để phòng bệnh, trong sinh hoạt hằng ngày, hết sức tránh bị cảm lạnh, nhà ở phải ấm áp và thoáng khí, hạn chế ăn thức ăn tanh lạnh. Trong sinh hoạt tình dục, tránh bị nhiễm lạnh, tuyệt đối không tắm lạnh ngay sau khi động phòng, nên vệ sinh bộ phận sinh dục bằng nước ấm.