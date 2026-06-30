Đồng yên tụt đáy 40 năm, Nhật Bản tuyên bố 'sẵn sàng can thiệp'

Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Katayama nói Nhật Bản "sẽ có hành động thích đáng bất cứ khi nào cần thiết". Phát biểu này được xem là tín hiệu cảnh báo gửi đến thị trường, trong bối cảnh đồng yên tiếp tục chịu sức ép dù Nhật Bản đã chi hơn 70 tỉ USD để hỗ trợ đồng nội tệ trong tháng trước, theo AFP.

Hình ảnh 3 chiều hiển thị các hình ảnh và màu sắc khác nhau của tờ tiền 5.000 yên của Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Ngày 29.6, tại London, đồng yên giảm xuống dưới mức 161,96 yên đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ năm 1986. Sang phiên giao dịch châu Á ngày 30.6, đồng tiền Nhật Bản có lúc suy yếu xuống 162,41 yên/USD, theo Reuters.

Đồng yên đã mất giá trong nhiều năm, chủ yếu do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Trong khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) mới nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm, thị trường vẫn dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Theo Reuters, điều này khiến khoảng cách lợi suất giữa 2 nền kinh tế khó thu hẹp nhanh, tiếp tục gây áp lực lên đồng yên.

Sự suy yếu của đồng yên khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn đối với Nhật Bản - một nền kinh tế ít tài nguyên và phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ giao dịch bằng USD. Trong thời gian qua, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phải hỗ trợ người tiêu dùng bằng các khoản trợ cấp lớn cho nhiên liệu và năng lượng.

Tuy nhiên, đồng yên yếu cũng góp phần thúc đẩy du lịch, khi chi phí mua sắm, lưu trú và ăn uống tại Nhật Bản trở nên rẻ hơn đối với du khách nước ngoài.

Theo giới phân tích, sức ép lên đồng yên còn gia tăng sau xung đột Israel - Iran, gây lo ngại về lạm phát và biến động giá dầu làm đảo lộn triển vọng lãi suất toàn cầu. Đồng tiền Nhật Bản dự kiến giảm khoảng 2% trong quý 2, đánh dấu quý giảm thứ 4 liên tiếp, chuỗi mất giá dài nhất kể từ năm 2022.

"Vấn đề không phải là Bộ Tài chính Nhật Bản có can thiệp để hỗ trợ đồng yên hay không, mà là khi nào điều đó xảy ra", bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth (Úc), nhận định. Tuy nhiên, bà cho rằng bất kỳ động thái can thiệp nào cũng khó đảo ngược xu hướng tăng chung của đồng yên/USD, đồng thời dự báo đồng yên có thể rơi về mức 164 yên/USD vào đầu năm 2027.

Dữ liệu từ cơ quan quản lý Mỹ cho thấy giới đầu cơ tiếp tục gia tăng vị thế bán khống ròng đối với đồng yên, lên khoảng 11,3 tỉ USD, gần mức cao nhất trong 2 năm.

Các đợt can thiệp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 từng giúp đồng yên phục hồi trong thời gian ngắn, nhưng áp lực nhanh chóng quay lại khi nhà đầu tư đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, theo Reuters.

Ông Matt Simpson, nhà phân tích thị trường tại Tập đoàn dịch vụ tài chính StoneX (Mỹ), cho rằng Nhật Bản muốn can thiệp nhưng đang gặp bất lợi vì phải đi ngược xu hướng USD mạnh do Fed có lập trường cứng rắn. "Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ bất ngờ hỗ trợ phe ủng hộ nới lỏng tiền tệ trong tuần này, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể hành động mạnh tay hơn nhờ đồng USD suy yếu. Cho đến lúc đó, có lẽ đó vẫn chỉ là lời nói suông", ông nói.