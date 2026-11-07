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    Đợt bán tháo cổ phiếu ở châu Á: Bong bóng vỡ, hay biến động nhất thời?

    Đợt bán tháo cổ phiếu ở châu Á: Bong bóng vỡ, hay biến động nhất thời?

    Thế Vinh
    Thế Vinh
    "Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lao dốc trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ. Chỉ số KOSPI đã sụt giảm hơn 8% ngay sau khi thị trường mở cửa hôm nay, theo đà lao dốc của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ trong phiên trước đó. Nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về khả năng đầu tư vào AI sẽ chậm lại, sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ".

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