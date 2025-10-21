Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đốt gián gây cháy nhà, chết người

Vi Trân
Vi Trân
21/10/2025 15:51 GMT+7

Một người phụ nữ đã ngã xuống đất tử vong khi đang cùng chồng con thoát khỏi đám cháy tại chung cư ở Hàn Quốc ngày 20.10, vụ hỏa hoạn xuất phát từ việc hàng xóm dùng lửa diệt gián.

Vụ cháy xảy ra tại tòa chung cư kết hợp văn phòng thương mại cao 5 tầng tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) rạng sáng 20.10, theo tờ The Korea Times.

Mẹ tử vong khi cứu con trong đám cháy Hàn Quốc do hàng xóm gây ra - Ảnh 1.

Vụ cháy tại tòa nhà ở Osan rạng sáng 20.10

ẢNH: TRỤ SỞ CỨU HỎA VÀ THẢM HỌA GYEONGGI

Cảnh sát Osan cho biết đám cháy bắt nguồn từ căn hộ ở tầng 2 của một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, được xác định là A. Cô này đã dùng bình xịt côn trùng và quẹt lửa để diệt gián theo cách học được trên YouTube. Ngọn lửa cháy lan ra chiếc giường và đống rác gần đó nên A gọi điện cho lực lượng cứu hỏa.

Khi hỏa hoạn đang xảy ra, gia đình người phụ nữ ngoài 30 tuổi người Trung Quốc sống ở tầng 5 đã tìm cách trèo từ cửa sổ sang tòa nhà kế bên cách đó khoảng 1 mét. Đứa con 2 tháng tuổi được đưa qua trước, sau đó đến người chồng. Nhưng khi người vợ leo qua thì bị ngã dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Ajou gần đó nhưng được thông báo tử vong sau đó khoảng 5 giờ.

Đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt trong khoảng 40 phút. Có 8 người khác được điều trị vì bị ngạt khói.

Cảnh sát cho biết nạn nhân và gia đình đã không thể thoát bằng cầu thang thoát hiểm khẩn cấp do khói mù mịt, sợ ảnh hưởng đến em bé.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo sẽ khởi tố A với cáo buộc vô ý phóng hỏa dẫn đến chết người.

Cô giáo hy sinh cứu học sinh khỏi đám cháy khi máy bay rơi tại Bangladesh

Cô giáo hy sinh cứu học sinh khỏi đám cháy khi máy bay rơi tại Bangladesh

Cô giáo tiếng Anh Maherin Chowdhury bị bỏng gần như toàn thân và qua đời sau khi dũng cảm cứu hàng chục học sinh trong vụ máy bay rơi xuống trường học ở Bangladesh hôm 21.7.

