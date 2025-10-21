Đốt gián gây cháy nhà, chết người

Vụ cháy xảy ra tại tòa chung cư kết hợp văn phòng thương mại cao 5 tầng tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) rạng sáng 20.10, theo tờ The Korea Times.

Vụ cháy tại tòa nhà ở Osan rạng sáng 20.10 ẢNH: TRỤ SỞ CỨU HỎA VÀ THẢM HỌA GYEONGGI

Cảnh sát Osan cho biết đám cháy bắt nguồn từ căn hộ ở tầng 2 của một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, được xác định là A. Cô này đã dùng bình xịt côn trùng và quẹt lửa để diệt gián theo cách học được trên YouTube. Ngọn lửa cháy lan ra chiếc giường và đống rác gần đó nên A gọi điện cho lực lượng cứu hỏa.

Khi hỏa hoạn đang xảy ra, gia đình người phụ nữ ngoài 30 tuổi người Trung Quốc sống ở tầng 5 đã tìm cách trèo từ cửa sổ sang tòa nhà kế bên cách đó khoảng 1 mét. Đứa con 2 tháng tuổi được đưa qua trước, sau đó đến người chồng. Nhưng khi người vợ leo qua thì bị ngã dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Ajou gần đó nhưng được thông báo tử vong sau đó khoảng 5 giờ.

Đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt trong khoảng 40 phút. Có 8 người khác được điều trị vì bị ngạt khói.

Cảnh sát cho biết nạn nhân và gia đình đã không thể thoát bằng cầu thang thoát hiểm khẩn cấp do khói mù mịt, sợ ảnh hưởng đến em bé.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo sẽ khởi tố A với cáo buộc vô ý phóng hỏa dẫn đến chết người.