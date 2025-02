Đột kích căn hộ, bắt ông trùm giang hồ với nhiều hàng ‘nóng’

Ngày 28.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt ông trùm giang hồ bị truy nã đặc biệt là Trần Ngọc Anh (58 tuổi, ngụ P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Ngọc Anh có nhiều tiền án về cố ý gây thương tích, cầm đầu nhóm giang hồ từ các tỉnh miền Bắc, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Tại TP.Đà Nẵng, vào tháng 7.2023, nhóm giang hồ do Ngọc Anh cầm đầu gây ra vụ đâm chém manh động, gây xôn xao dư luận, bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Trần Ngọc Anh bị khống chế ẢNH: NGUYỄN TÚ

Số hung khí thu giữ được từ trùm giang hồ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng lập chuyên án truy xét, bắt được nhiều nghi phạm và khởi tố bị can. Trần Ngọc Anh cùng Bùi Thu Huyền (nữ, 40 tuổi, quê TP.Phủ Lý, Hà Nam, ngụ P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Lê Bá Vũ (46 tuổi, quê Q.Đồ Sơn, Hải Phòng, ngụ Hà Nội) là 3 côn đồ cộm cán trong vụ án bỏ trốn, nên Công an TP.Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 27.2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, xác định được Ngọc Anh đang trốn tại một căn hộ chung cư ở TP.Đà Nẵng.

Các trinh sát có nguồn tin về việc ông trùm giang hồ này đang tàng trữ hung khí, hàng "nóng" và lượng lớn ma túy, nên lên phương án đột kích.

Bị can Ngọc Anh giấu hung khí trong các tủ tại căn hộ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trinh sát khống chế Ngọc Anh tại căn hộ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khám xét ô tô của bị can ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chiều cùng ngày, lực lượng trinh sát đột kích một căn hộ ở P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), đoạn giáp ranh với Quảng Nam, khống chế, khiến Ngọc Anh không kịp chống cự.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 khẩu súng, hàng chục viên đạn, gần 30 hung khí như đao kiếm, dao găm, mã tấu... Lúc này Ngọc Anh còn tàng trữ 30 gram ma túy tổng hợp và 10 viên thuốc lắc.

Hai bị can Bùi Thu Huyền và Lê Bá Vũ đang bị Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét.