Đột Kích CSC 2023 mùa 1: Các đội tuyển giàu kinh nghiệm lên tiếng

Sau khi trận chung kết giải Đột Kích CSC 2023 mùa 1 khép lại, những tên tuổi giành được vé bước tiếp vào đấu trường chuyên nghiệp đều là những tên tuổi lớn của cộng đồng Đột Kích Việt Nam. Cuối tháng 3 vừa qua, giải đấu bán chuyên CSC 2023 mùa 1 đã bắt đầu bốc thăm sau khi xác định đủ các đội tham dự bao gồm 11 đội từ Clan War, một đội all star từ Best of Ranking và 4 đội xuống hạng từ giải chuyên nghiệp mùa trước.

Những ngày đầu tháng 4 chính là thời điểm CSC 2023 mùa 1 diễn ra. Các ngày từ 2.4 đến 5.4 đã diễn ra vòng đấu bảng giữa các đội trong 4 bảng đấu A, B, C, D. Từ đó, 8 đội xếp nhất và nhì các bảng tiến vào thi đấu vòng tứ kết diễn ra vào ngày 6.4 và tiếp tục chọn ra 4 đội mạnh nhất. Các đội lọt vào vòng bán kết đã lộ diện bao gồm PG CLUB, GG RANKING ESPORTS, VIKING GAMING, RANKING GENIUS.

Tại vòng bán kết, lính mới VIKING GAMING không vượt qua được đối thủ đầy kinh nghiệm GG RANKING ESPORTS. Trong khi đó đại diện thứ 2 của RANKING là RANKING GENIUS lại bị đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất Đột Kích là PG CLUB hạ gục. Trận chung kết lần này trở thành cuộc đấu giữa 2 đội có tiềm lực mạnh đồng thời cũng từng ở cùng nhau trong đấu trường chuyên nghiệp mùa trước. Nhưng PG CLUB một lần nữa tạo được ấn tượng cực mạnh khi đánh bại nốt đại diện cao nhất của thương hiệu RANKING để giành lấy chức vô địch Đột Kích CSC 2023 mùa 1.

Điểm thú vị nhất ở đây chính là cả 3 đội của RANKING đều bị hạ gục bởi PG CLUB. Đó là RANKING TEAM ở vòng bảng, RANKING GENIUS ở bán kết và RANKING ESPORTS ở chung kết. Kết quả cuối cùng, 4 đội tuyển đạt thứ hạng cao nhất sẽ bước lên thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp CFVL 2023 mùa 1 sắp tới bao gồm:

Vô địch: PG CLUB – 50.000.000đ + suất tham gia CFVL 2023 mùa 1

Á quân: GG RANKING ESPORTS - 30.000.000đ + suất tham gia CFVL 2023 mùa 1

Hạng 3: VIKING GAMING - 20.000.000đ + suất tham gia CFVL 2023 mùa 1

Hạng 4: RANKING GENIUS - suất tham gia CFVL 2023 mùa 1

Trong số 12 đội tham gia giải chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có đến 3 đội mang thương hiệu RANKING. Đây là một trong những thương hiệu phát triển mạnh nhất trong cộng đồng eSports Đột Kích khi có quy mô lớn với nhiều team riêng và họ đều ít nhiều có suất lên chuyên nghiệp. Trong 4 đội đạt suất lên chuyên nghiệp đợt này đã có 2 suất từ thương hiệu này.

Nhà vô địch của giải là PG CLUB vốn cũng là một "tay to" quen mặt trên đấu trường chuyên nghiệp. Từ đó có thể thấy danh sách được thăng lên giải CFVL 2023 mùa 1 đợt này góp mặt phần lớn là những thương hiệu có truyền thống, nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Trường hợp "lính mới" duy nhất bước lên chuyên nghiệp là VIKING GAMING, họ đi lên từ giải đấu phong trào Đột Kích CLAN WAR 2023 mùa 1 với tên cũ là VIKING FPS. Đội tuyển này là đại diện duy nhất của nhóm các đội phong trào đã thành công tiến thẳng lên chuyên nghiệp trong 1 mùa giải duy nhất, sau khi qua 2 cửa CLAN WAR ở hạng phong trào và CSC ở hạng bán chuyên.

CFVL 2023 mùa 1 sẽ khởi tranh trong thời gian ngắn sắp tới và sau giải sẽ kết thúc giai đoạn nửa đầu năm eSports 2023 của cộng đồng Đột Kích. Đây sẽ là nơi để 4 đội chiến thắng của CSC 2023 mùa 1 thể hiện sức mạnh mới của mình.