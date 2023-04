Đột Kích: Giải eSports CGVL 2023 mùa 1 khởi tranh

Năm 2023 có thể nói là một năm đổi mới mạnh mẽ của làng eSports Đột Kích. Hệ thống giải chứng kiến nhiều nâng cấp, tối ưu so với năm trước. Sau những bước làm mới từ CLAN WAR đến Best of Ranking thì sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở giải chuyên nghiệp CFVL 2023 mùa 1 sắp được đưa vào thực thi.



CFVL 2023 mùa 1 kế thừa hệ thống giải đấu CFEL 2022 mùa 2 cuối năm ngoái với những cải tiến quan trọng. Tên gọi đã được thay đổi từ Crossfire Elite League (CFEL) thành Crossfire Vietnam Professional League (CFVL). Một loạt hạng mục như cơ cấu giải thưởng, lương cho các đội cũng được tăng lên đáng kể.

Cụ thể, tổng tiền thưởng của giải lần này là một con số cực "khủng" 75.000 USD ( khoảng 1,8 tỷ Đồng). Trong đó, vị trí vô địch có thể ẵm giải thưởng lên đén 30.000 USD.

Ngoài ra, các đội tuyển tham gia giải cũng sẽ được trả lương lên đến 2.000 USD/tháng với các tháng 3, 4, 5, 6. Trong giải CFVL 2023 mùa 1 lần này, danh sách 8 đội tuyển chuyên nghiệp đã được xác định bao gồm 4 đội trụ hạng mùa trước là TheAnh28Game.CRH, Ranking Esports, Genius Esports, HeroKing.PodSanda và 4 đội vượt qua giải bán chuyên CSC 2023 mùa 1 tổ chức đầu tháng 4 vừa qua là PG Club, Ranking.Genius, VikingGaming, TT eSports Ranking.

Không chỉ có công tác tổ chức của giải thay đổi mà về tình hình lực lượng giữa các đội tuyển cũng có nhiều biến chuyển so với mùa trước. Đội tuyển mạnh nhất hiện tại là CELEBe.2L đã tìm được nhà tài trợ mới và đổi tên thành TheAnh28Game.CRH. PG Esports đổi tên thành Genius Esports và rời khỏi thương hiệu PG, thương hiệu này sẽ tập trung vào đội tuyển mới lên hạng của mình là PG Club. HeroKing cũng đổi tên thành HeroKing.PodSanda. Thương hiệu Ranking cũng sắp xếp lại tên gọi cho các đội của mình quản lý như Ranking Gaming đổi thành Ranking Esports, GG Ranking eSports đổi thành TT eSports Ranking và họ cũng đón GearNC về chung nhà với tên gọi mới Ranking.Genius.

Các đội tuyển đã tập trung đội hình và tích cực tập luyện tại gaming house chuẩn bị cho ngày chính thức khởi tranh sắp tới. Lịch thi đấu dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn: Vòng bảng sẽ khởi tranh từ 18.04 - 06.06, các đội vượt qua vòng bảng sẽ tiến vào đấu Playoff vào 07.06 và cuối cùng vòng chung kết sẽ tổ chức vào ngày 08.06 để tìm ra nhà vô địch eSports chuyên nghiệp của Đột Kích.