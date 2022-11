Đột kích vũ trường đình đám nhất Hải Phòng, phát hiện 100 người dương tính với ma túy

Ngày 21.11, thông tin từ cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng cho biết, hàng trăm dân chơi cùng quản lý và nhân viên vũ trường Hoàng Gia (địa chỉ 53 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền) vẫn đang bị cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tạm giữ tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới (H.An Dương, TP.Hải Phòng), sau khi công an phát hiện ma túy cùng nhiều người dương tính với chất ma túy tại đây.

Trước đó, đêm 19.11, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Ngô Quyền, Công an P.Lạch Tray... kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại vũ trường Hoàng Gia.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng trăm dân chơi vẫn đang bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa cùng ánh đèn led mờ ảo. Thấy công an xuất hiện, nhiều đối tượng đã vội vàng ném ma túy xuống đất, phi tang.

Tổng cộng hơn 300 người gồm: dân chơi cùng quản lý và nhân viên của vũ trường sau đó đã được nhà chức trách đưa sang Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới để tiến hành phân loại. Kết quả phân loại cho thấy, hơn 100 người dương tính với chất ma tuý. Số người này hiện đang được tạm giữ tại trung tâm để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ việc.





Theo thông tin từ Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, vũ trường Hoàng Gia là của một doanh nghiệp tư nhân thuê lại một phần tòa nhà của cung để kinh doanh vũ trường. Đây cũng là vũ trường duy nhất tại TP.Hải Phòng được cấp phép đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, ngày 28.10, Công an TP.Hải Phòng khi kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này do không đảm bảo về PCCC; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở sửa chữa, khắc phục.

Đến ngày 12.11, vũ trường Hoàng Gia mở cửa hoạt động trở lại cho đến đêm 19.11 bị công an kiểm tra, phát hiện nhiều dân chơi đến đây sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc phát hiện nhiều dân chơi dương tính ma túy tại vũ trường Hoàng Gia đang được cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.