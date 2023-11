Đợt lũ lớn nhất từ đầu năm gây ngập sâu nhiều nơi ở phố cổ Hội An

Sáng 15.11, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết rạng sáng cùng ngày, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An đạt đỉnh ở mức 1,77 m. Đến khoảng 7 giờ sáng nay, mực nước đo được 1,52 m, trên báo động 2 là 0,02 m và đang xuống chậm. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nước ở sông Hoài dâng cao gây ngập cục bộ một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ Hội An như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ. Trong đó, tuyến đường Bạch Đằng trải dài ven sông Hoài ngập sâu từ 0,5 - 1 m.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương cấm các phương tiện lưu thông. Nhiều người dân dùng ghe để di chuyển qua những khu vực ngập sâu, đi mua lương thực, thực phẩm.

Theo nhiều người sống trong khu phố cổ Hội An, đây là đợt lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay. Hồi tháng 10, trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng chỉ khiến đường Bạch Đằng ngập sâu, không bị ảnh hưởng như thời điểm hiện tại.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận phố cổ Hội An ngập lũ:

Chợ cá Thanh Hà ngập sâu trong nước, tiểu thương phải tất tả thu dọn đồ đạc từ tối qua 14.11. Từ sáng sớm nay, hoạt động mua bán diễn ra ngay trên đường dẫn vào chợ

Một tuyến đường đi bộ trong phố cổ ngập sâu

Phố cổ Hội An bị ngập nặng do mưa lũ

Khu vực xung quanh chùa Cầu ngập sâu từ 0,3 - 0,5 m

Nhiều khu vực thấp trũng ở TP.Hội An như đường vào làng gốm Thanh Hà (P.Thanh Hà) cũng bị ngập sâu

Người dân dùng bè ghép từ phao và ván gỗ di chuyển qua vùng nước ngập để đi mua lương thực, thực phẩm

Tại khu vực đầu cầu An Hội bắc qua sông Hoài, chính quyền P.Minh An dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

Đường Nguyễn Thái Học ngập khoảng 0,5 m

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay, sáng nay 15.11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt đỉnh và xuống chậm

Ở vùng nước ngập sâu, người dân phải dùng ghe di chuyển

Đây là lần thứ 2 trong năm, phố cổ Hội An bị ngập sâu

Người dân sống trong khu phố cổ Hội An đã quen với cảnh "chạy lũ"

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cảnh báo từ 1 giờ ngày 15 đến 1 giờ ngày 17.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2