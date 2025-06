Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến 3.7, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 30.6, ở miền Bắc có mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.6 - 8 giờ ngày 30.6 có nơi trên 100 mm như: Chế Là (Tuyên Quang) 116,4 mm, Nam Hòa (Thái Nguyên) 240 mm, Thanh Ba (Phú Thọ) 152,6 mm…

Khu vực TP.Thái Nguyên bị ngập do mưa lớn đêm qua ẢNH: FANPAGE ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN

Dự báo, từ sáng 30.6 - 2.7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cường suất lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Cũng trong ngày và đêm 30.6, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Chiều và tối 30.6, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cho hay, từ trưa 2 - 3.7, ở miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 150 mm. Từ trưa, chiều 3.7, mưa lớn ở Bắc bộ giảm dần. Như vậy, so với dự báo của những ngày trước, mưa lớn ở miền Bắc kéo dài thêm 1 ngày.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực miền Bắc có xu hướng hoạt động mạnh.

Ngoài ra, trên rãnh thấp có một vùng xoáy thấp nằm ở miền Bắc, hoạt động ở độ cao từ 3.000 - 5.000 m. Vùng xoáy thấp cùng với tác động của rãnh thấp tạo ra lượng ẩm lớn ở miền Bắc gây mưa rất lớn cho khu vực này trong thời gian tới.

Theo ông Hưởng, tổng lượng mưa của đợt mưa dài ngày này lớn nhưng chia đều ra 5 ngày thì không quá lớn. Riêng một số nơi cục bộ có tổng lượng mưa có thể lên tới 500 mm thì so với đợt mưa đầu tháng 6 cũng không phải đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, ông Hưởng khuyến cáo, đợt mưa lớn này trung tâm vùng mưa vẫn tập trung ở Bắc bộ. Khu vực này thời gian qua đã xảy ra mưa diện rộng và kéo dài, tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Vì vậy, hiện tượng nguy hiểm nhất có thể gây thiệt hại về người và tài sản là tình trạng lũ quét, trượt lở đất khu vực vùng núi, trung du. Ngoài ra, tình trạng ngập úng đô thị có khả năng xảy ra.