Đợt mưa to trên 700mm do bão số 1 gây ra khi nào kết thúc?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 (Wutip) khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 109,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía nam. Bão mạnh cấp 9 (sức gió từ 75 - 88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5 - 10km/giờ.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 1 NGUỒN: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão Wutip, trên khu vực tây bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và ngoài khơi Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió cấp 6 - 8, gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13; sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão 4 - 6m. Biển động rất mạnh.

Khu vực vịnh Bắc bộ, có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao 2 - 4m, riêng phía đông nam 3 - 5m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp lốc xoáy, giông mạnh, sóng lớn. Khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An, mực nước biển dâng cao bất thường.

Trong 24 giờ tới, tâm bão sẽ ở trên khu vực phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ cấp 10 giật cấp 13.

Cảnh báo nhiều nơi tiếp tục có mưa lớn trong 24 giờ tiếp theo NGUỒN: NCHMF

Trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 11.6 đến 14 giờ ngày 12.6), trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hồ Vực Tròn (Quảng Bình) 233,6mm, đập Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 348,2mm, Bạch Mã (Huế) 743,8mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 478,8mm, Đại Sơn (Quảng Nam) 430,8mm, Dung Quất Khí Tượng (Quảng Ngãi) 217mm (Quảng Ngãi), Đắk Hà 1 (Kon Tum) 210,8mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều nơi ở miền Trung bị ngập nặng, đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ẢNH: T.N

Cảnh báo, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 40 - 90mm, có nơi trên 160mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100mmtrong 6 giờ đồng hồ. Từ đêm 13.6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Khu vực xảy ra mưa to (màu đỏ) và rất to (màu tím) ở các tỉnh miền Trung NGUỒN: VNDMS

Do mưa to kéo dài, từ nay đến ngày 14.6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 - 2; riêng sông Vu Gia (Quảng Nam) dao động ở mức báo động 2 và trên báo động 2 (do vận hành của thủy điện ở thượng nguồn). Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.