Đợt nắng nóng diện rộng dài nhất từ đầu năm bao giờ kết thúc?

Hôm qua 16.5 là ngày nắng nóng đầu tiên trong đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 trong tháng 5. Ở tỉnh Hòa Bình, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 37,9 độ C, H.Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) 37 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 60%. Thậm chí, ở một số khu vực của tỉnh Nghệ An như H.Quỳ Hợp, H.Tương Dương, TX.Thái Hòa có mức nhiệt trên 42 độ C.

Đây là đợt nắng nóng diện rộng dài nhất từ đầu năm 2023 ĐÌNH HUY

Đánh giá về diễn biến của đợt nắng nóng lần này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, từ ngày 16.5, ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Từ ngày 17.5 trở đi, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Theo ông Hưởng, đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm tới giờ. Ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh miền Trung, cao điểm nắng nóng tập trung vào ngày 17 và các ngày 21 - 23.5. Trong đó, khu vực vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là vùng nắng nóng gay gắt nhất, với nhiệt độ phổ biến từ 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

"Chúng tôi lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng là nhiệt độ đo đạc trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế, ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", ông Hưởng nhấn mạnh và cho hay, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới ngày 23.5.

Đánh giá về tình hình nắng nóng năm nay, ông Hưởng thông tin, do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng từ 5 - 6, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng (El Nino) với xác suất khoảng 70 - 80% và có thể kéo dài sang năm 2024 nên nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

"Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình, số ngày nắng nóng trong năm 2023 xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022", ông Hưởng nói.