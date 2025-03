Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2025 ở miền Bắc, miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh.

Nắng nóng diện rộng xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, từ đêm 22 - 23.3, Tây Bắc bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 24 - 28.3, Tây Bắc bộ tiếp tục nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 26 - 27.3 có khả năng nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, Bắc và Trung Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ 26 - 28.3 vùng núi Thanh Hóa - Huế có khả năng nắng nóng diện rộng.



Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất tại Tây Bắc bộ khoảng 34 - 35 độ C, ở Thanh Hóa - Huế khoảng 33 - 34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, từ nay đến giữa tháng 4, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sau đó có xu hướng gia tăng dần. Trong thời kỳ này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại miền Đông Nam bộ và có xu hướng gia tăng ở Tây nguyên và Tây Nam bộ.