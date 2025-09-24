Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Đột nhập' lớp học múa rối dây
Video Đời sống

'Đột nhập' lớp học múa rối dây

Diễm Thuận
Diễm Thuận
24/09/2025 07:00 GMT+7

Nghệ thuật múa rối dây từ ngàn xưa đã trở thành di sản văn hóa dân tộc, nhưng giữa nhịp sống hiện đại, câu hỏi đặt ra là: liệu múa rối dây truyền thống có còn giữ được chỗ đứng, có đủ sức hút với công chúng hôm nay? Chính từ trăn trở đó, Nghệ sĩ Trần Được đã mở lớp múa rối dây miễn phí cho trẻ em, để những đôi tay nhỏ bé dần nối dài hơi

Múa rối dây – hơi thở mới của nghệ thuật dân gian giữa Sài Gòn

Từ bao đời nay, những con rối gỗ biết cười, hát, múa trên mặt nước đã trở thành tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nếu múa rối nước phản chiếu sinh hoạt dân gian, thì múa rối dây lại mang đến làn hơi thở mới – một hành trình nối dài đang được nghệ sĩ Trần Được âm thầm gieo mầm cho thế hệ trẻ qua lớp học miễn phí giữa lòng TP.HCM.

“Các bạn nhỏ rất yêu thích nghệ thuật múa rối nhưng không có sân chơi. Trong khi nhiều nơi dạy múa, dạy đàn, dạy vẽ, thì lớp múa rối dây hầu như không có. Tôi muốn mở một không gian để các em vừa học vừa chơi, rời xa điện thoại”, thạc sĩ – nghệ sĩ Trần Được chia sẻ.

'Đột nhập' lớp học múa rối dây - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ khéo léo điều khiển những con rối

Ảnh: Diễm Thuận

Sau nhiều năm tìm tòi, anh nhận ra giữa những loại hình rối như rối que, rối tay, rối nước, thì rối dây có ưu điểm riêng: vừa mang tính biểu diễn, vừa gần gũi, linh hoạt và phù hợp với nhiều lứa tuổi. “Trên thế giới, rối dây rất phổ biến. Ở Việt Nam, nó có thể biểu diễn ở lớp học, đường phố, sân khấu hay các cuộc thi. Tôi tin đây là bộ môn phù hợp để trẻ nhỏ và cả thanh thiếu niên cùng khám phá”, anh nói.

Từ lớp học nhỏ đến ước mơ lớn

Không chỉ mở lớp miễn phí, nghệ sĩ Trần Được còn ấp ủ ước mơ lớn hơn: đưa múa rối dây vào trường học. “Tôi muốn nhân rộng các lớp này khắp TP.HCM và đưa vào các cấp tiểu học, trung học. Chỉ khi đi vào môi trường giáo dục, bộ môn này mới thật sự lan tỏa”, anh bày tỏ.

Anh tin rằng nếu được yêu thích, múa rối dây hoàn toàn có thể sánh vai với các loại hình nghệ thuật khác như múa, hát, âm nhạc – trở thành một nét mới trong đời sống văn hóa Việt Nam.

